La boutique en ligne espagnole spécialisée dans les jeux vidéo TTDV a annoncé que l’on pouvait désormais réserver sur son site la nouvelle édition Nintendo Switch Mario en rouge et bleu qui vient d’être annoncée il y a quelques heures à peine et dont le lancement est prévu le lendemain. 12 février.

La nouvelle édition limitée de Nintendo Switch

Comme ils nous le disent du même magasin, Si vous souhaitez assurer le vôtre, vous pouvez le réserver pour seulement 329,90 euros et avec les frais de port offerts pour l’avoir chez vous le jour même de sa sortie officielle. Aussi, nous vous rappelons que cette édition n’apporte pas seulement avec elle la console et le Joy-Con avec des couleurs en rouge et bleu inspirées du plombier le plus célèbre du monde des jeux vidéo, puisqu’elle aussi comprend une housse pour que nous puissions emporter la console n’importe où, ainsi qu’un protecteur d’écran pour que rien ne se passe lorsque nous jouons en mode ordinateur portable.

Nous vous rappelons qu’il s’agit de une édition limitée à paraître pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros.Donc, si vous êtes intéressé, nous vous recommandons de ne pas trop y penser si vous ne voulez pas en manquer, puisque Nintendo n’a fait aucun commentaire sur la taille de son impression initiale ou si elle sera réapprovisionnée à l’avenir.

Pour le réserver sur le site de TTDV Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant, de vous inscrire et d’appuyer sur le bouton “Pré commandez maintenant” pour l’ajouter à votre panier. Le montant minimum pour effectuer la réservation est 49,49 euros, bien que vous puissiez également sélectionner le montant initial que vous souhaitez débourser au cas où vous voudriez tout laisser déjà payé et ne vous inquiétez pas avant le 12 février.