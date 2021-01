Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

TTDV a ouvert les précommandes de Little Nightmares 2 en deux éditions au format physique pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Le titre d’horreur de Tarsier Studios distribué par Bandai Namco Entertainment sera présenté en première sur 11 février avec la Édition du premier jour disponible uniquement sur consoles et Édition TV, une édition collector pour toutes les plateformes.

La Édition du premier jour comprend le jeu au format physique et peut être réservé à un prix réduit de 32,49 euros (TVA incluse) pour PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One dans les liens insérés ci-dessus. Se référant à Édition TV est disponible pour PC, Switch, PS4 et Xbox One et comprend les éléments suivants pour un prix de 44,90 :

Boîte personnalisée comme la télévision.Boîtier avec kit standard: Disque Blu-ray pour PS4 et Xbox One, cartouche pour Nintendo Switch ou code numérique Steam pour PC.Diorama d’échappement: Figurine Singe et Six, très détaillée, voyageant sur les téléviseurs.Bande originale de Little Nightmares II: La bande originale complète sur CD et téléchargement numérique, composée par Tobias Lilja de Tarsier Studios.Livre d’art: L’art des petits cauchemars II: Plongez-vous dans le processus de création avec ce livre d’art de 56 pages rempli de croquis, de dessins et de décisions artistiques de l’équipe artistique des studios Tarsier.Boîte en métal: SteelBook à collectionner.Autocollants Exclusif à Little Nightmares II.Design lenticulaire 3D (article exclusif au magasin).

L’un des grands jeux du début 2021

Le premier jeu de la série, sorti en 2017 (et que vous pouvez télécharger gratuitement pendant une durée limitée sur PC), a été une véritable surprise grâce à son bon sens du rythme, son cadre obsédant et pour sa variété de situations. D’après ce que nous avons pu tester sur Vandal jusqu’à présent, cette suite semble s’améliorer sur tout cela.

Dans le nôtre dernières impressions Nous avons dit: “Little Nightmares 2 est à nos portes et si sa version finale est capable de maintenir le niveau que nous avons vu jusqu’à présent, nous pouvons supposer qu’il deviendra l’un des premiers grands jeux de cette 2021 qui il vient de commencer”. Vous pouvez le voir par vous-même dans la démo qui est déjà sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.