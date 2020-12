Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

La boutique en ligne TTDV annonce qu’aujourd’hui, le 9 décembre, est le dernier jour où Cyberpunk 2077 peut être précommandé pour PlayStation 4 et Xbox One (rétrocompatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X) et que Je suis arrivé chez les joueurs le jour du lancement, demain jeudi 10 décembre. Depuis votre magasin de jeux vidéo, ils avertissent également qu’il y a éditions collector pour les consoles Sony et Microsoft.

L’édition standard au format physique a un prix réduit de 56,48 pour PlayStation 4 et Xbox One. les frais de port sont gratuits et une affiche TYGER CLAWS est incluse. Ceux qui réservent paieront 10% du montant (5,65) et le reste du paiement à la date de lancement du produit.

La Edition collector est disponible pour PlayStation 4 et Xbox One au prix de 219,89 . Cette version comprend les éléments suivants:

Jeu Cyberpunk 2077. Statue de 25 cm. V en action.Coffret de collection.Plan de la ville de nuit.Cartes postales de la ville de nuit.Anthologie du monde.Autocollants.Ensemble d’autocollants de bombes. Porte-clés en métal Quadra V-TECH.Écussons brodés. Night City guide scellé dans un sac de preuves Steelbook à collectionner Livre d’art à couverture rigide Contenu numérique: Bande originale du jeu Cyberpunk 2077 manuel Manuel d’art (comprend une sélection d’illustrations de jeu) pour ordinateur de bureau et téléphone portable.

“Le meilleur RPG sur le thème du cyberpunk”

Cyberpunk 2077 sera mis à jour gratuitement l’année prochaine vers les versions PS5 et Xbox Series X / S. Dans Vandal, nous avons déjà analysé le jeu sur PC et dans notre revue, nous disons que c’est: “une œuvre unique et peut-être le meilleur jeu de rôle avec un thème cyberpunk et futuriste que nous avons joué au cours de la dernière décennie, un titre très spécial qui donne une leçon sur quelle immersion dans un jeu vidéo, comment ce médium peut nous connecter de manière unique. “