Sony Playstation 5 :Eneba lance sa nouvelle plateforme de trading de jeux d’occasion.

Contenu sponsorisé

Si vous pensez à vendez votre ancienne PS2 qui est dans votre placard depuis des temps immémoriaux, cette ennuyeuse télécommande wii qui ne fait que gêner ou vendre ces anciens jeux sur votre PlayStation 3 pour vous acheter la nouvelle génération. Maintenant vous pouvez vendre sur Eneba.

Tous ceux jeux et consoles rétro que vous avez et que vous n’utilisez plus, peut vous aider à gagner de l’argent pour acheter une console de nouvelle génération ou ce que vous voulez. Bien sûr, tant qu’ils sont en bon état.

Maintenant, Eneba, en tant que nouveauté, ajoute à son catalogue de jeux numériques un marché de jeux physiques, consoles et accessoires de jeux neufs et d’occasion, où vous pourrez acheter des produits de jeu auprès d’autres vendeurs à des prix inférieurs ou simplement gagner de l’argent en vendant ce dont vous n’avez plus besoin.

Vendez vos jeux

Avantages de vendre vos produits de jeux physiques sur Eneba

10 € SUPPLÉMENTAIRE: Vous obtiendrez ce montant supplémentaire une fois que vous aurez vendu votre premier produit (si vous présentez votre premier produit avant le lancement)ANNONCES GRATUITES: Oubliez de payer pour placer une annoncePROTECTION: L’expédition et le paiement sont entièrement protégésLIVRAISON: Vous n’aurez pas à calculer le prix, nous l’avons déjà négocié. C’est l’acheteur qui supportera ce coûtPAS D’APP: Vous pouvez le télécharger depuis votre mobile, tablette ou PC à partir du site Web Eneba, sans télécharger d’application supplémentaire.

Vendez et obtenez 10 € supplémentaires

Pourquoi vendre vos jeux d’occasion sur Eneba?

C’est totalement listez gratuitement vos produitsOui ton les paiements et les envois sont protégés et il n’y a pas de commissions. Ce qui signifie que vous n’aurez pas à payer trop cher pour vendre vos produits Nintendo ou d’autres plates-formes.

De plus, vous serez heureux d’apprendre que les premiers utilisateurs à vendre leur premier produit ils recevront 10 euros (Vous l’avez bien lu, 10 euros vous obtenez!) Pour votre prochain achat à la boutique Eneba.

Vous trouverez également ici des offres sur les jeux numériques, les cartes prépayées et abonnements à la console à des prix beaucoup moins chers, mais ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui, la nouveauté est que vous pouvez également vendre vos produits de jeux d’occasion comme vous le savez déjà.

Vendez votre console

Qu’est-ce qu’Eneba?

Eneba est le magasin de jeux où vous pourrez acheter des jeux numériques, des cartes prépayées et des abonnements au meilleur prix, sans avoir à vous rendre dans aucun magasin et dans le confort d’acheter à domicile. Aussi, maintenant comme nous vous l’avons déjà dit Si vous venez d’Espagne, vous pouvez vendre et acheter des produits de jeux physiques.

Visitez la boutique de jeux vidéo Eneba, car vous avez à votre disposition une bibliothèque de milliers de jeux PC et console que vous pouvez acheter immédiatement en ligne avec une garantie complète. Plus de 2300000 personnes font confiance à votre service.

Visitez la boutique Eneba dès aujourd’hui pour trouver les meilleures offres sur les jeux vidéo. Assurez-vous de ne pas manquer votre prochain match au meilleur prix!