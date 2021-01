Sony Playstation 5 :

Hier soir – heure espagnole – des heures très tendues ont été vécues dans le Capitole des États-Unis. Si finalement le Congrès a définitivement confirmé Joe Biden comme le vainqueur des dernières élections américaines, les partisans de Trump en ont profité pour prendre d’assaut le bâtiment dans un «outrage de la démocratie» proche de «l’insurrection» qui a eu lieu. Je suis parti avec quatre morts et une image très dégradée des institutions américaines. Plus ou moins directement, Cela a amené Twitch à supprimer l’une des émotes les plus populaires de leur chat -et même en dehors de celui-ci-, Pogchamp, puisque Ryan Gootecks ​​Gutierrez a utilisé les réseaux sociaux pour encourager “plus de violence après ce qui s’est passé au Capitole”.

À l’intérieur du Congrès américain pic.twitter.com/nybEtEDvpk— Rafael Mathus Ruiz (@rmathus) 6 janvier 2021

Pendant les altercations et les assauts sur le Capitole, Gootecks ​​a demandé à ses abonnés Twitter de poursuivre les “troubles civils” En même temps, il s’est souvenu de la femme décédée – le premier de la nuit – à l’intérieur du bâtiment, encourageant les gens à regarder la vidéo sur sa mort.

Y aura-t-il des troubles civils pour la femme qui a été exécutée à l’intérieur du Capitole aujourd’hui ou le #MAGAMartyr mourra-t-il en vain? La vidéo sera bientôt diffusée sur (vidéo de points interdits) et (vidéo de points de résistance) et cela semble assez horrible 😔— gootecks ​​(@gootecks) 6 janvier 2021

PogChamp est une image de Gootecks, un joueur professionnel de Street Fighter et l’une des plus anciennes émoticônes de Twitch. Il est tiré d’une vidéo de 2000 et est principalement utilisé pour exprimer la surprise ou l’excitation à quelque chose. Le problème se pose maintenant, avec le message de Gootecks ​​encourageant la violence: plusieurs personnalités de Twitch ont annoncé qu’elles interdiraient l’utilisation de l’émote sur leurs chaînes, et ils ont fait pression sur Twitch pour le supprimer définitivement. Ce dernier est ce que Twitch a annoncé sur Twitter, qui souhaite que son utilisation soit rappelée – «sa signification est bien plus grande que la personne qui apparaît ou l’image elle-même» – car elle a été une grande partie de la culture de la plateforme. “Cependant, nous ne pouvons pas avoir la conscience tranquille si nous permettons de continuer à utiliser l’image “.

Nous voulons que le sentiment et l’utilisation de Pog vivent de sa signification est beaucoup plus grande que la personne représentée ou l’image elle-même et il a une grande place dans la culture Twitch. Cependant, nous ne pouvons pas en toute bonne conscience continuer à permettre l’utilisation de l’image. – Twitch (@Twitch) 7 janvier 2021

Gootecks ​​avait déjà été accusé d’élargir les théories du complot, bien que Twitch n’ait pas agi à l’époque. C’est au cours des dernières semaines que les règles contre le harcèlement et les discours de haine ont été modifiées interdisant, par exemple, l’utilisation du drapeau confédéré -entre autres changements-.

C’était la cinquième expression la plus utilisée sur Twitch

Pogchamp était devenu le cinquième emote le plus populaire sur Twitch selon StreamElements, et le service a déjà promis concevoir avec la communauté une autre expression qui symbolise de la même manière le «battage médiatique» lors de spectacles en direct.