Twitter a publié son rapport annuel habituel sur la présence de jeu vidéo et culture du médium dans le réseau social. Dans le blog officiel de l’entreprise, ils examinent le jeux les plus populaires de 2020, les plus parlés de conférences et d’événements e-sports, les plus parlés de personnalités du jeu vidéo et les pays d’où proviennent le plus de tweets sur les jeux; au total, plus de 2 milliards de messages associés avec ce passe-temps.

Le jeu le plus populaire de l’année dernière sur Twitter était Animal Crossing: New Horizons, suivi de Fate / Grand Order et Disney: Twisted-Wonderland. Le titre Nintendo pour Switch apparaît également comme le neuvième sujet le plus suivi sur la plate-forme, où apparaissent également des jeux comme Fortnite (5), Call of Duty (7) et Minecraft (8). Une bonne partie des tweets liés au jeu vidéo proviennent d’Espagne, qui figure à la dixième place d’une liste dominée respectivement par le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud.

Là où l’Espagne domine, c’est dans la popularité de ce que Twitter appelle “personnalités du jeu vidéo”. Ibai Llanos et Rubn Doblas Gundersen (El Rubius) Ils dominent la liste des streamers et créateurs de contenu qui ont généré le plus de conversations sur le réseau social en 2020, devant des stars internationales telles que Sen “Jacksepticeye” William McLoughlin, Richard “Ninja” Tyler Blevins et Imane “Pokimane” Anys.

Les Game Awards ont été l’événement de jeu vidéo le plus discuté en 2020

En ce qui concerne la événements les plus commentés, en première place est le gala 2020 de Les Game Awards, suivi de l’événement de PS5 “L’avenir du jeu” (la présentation de la console en juin) et le Tokyo Game Show 2020. Le top 5 est complété par le Niconico Net Chokaigi 2020 et le Xbox Games Showcase en juillet où le gameplay de Halo Infinite a été montré.

En ce qui concerne l’eSport, la compétition League of Legends Worlds 2020 a été la compétition la plus parlée, suivie par EVO Japan 2020 et un autre tournoi de jeu Riot Games, CBLoL Split 2 Finals 2020. Les trois clubs les plus populaires sur Twitter étaient FaZe Clan , G2 Esports et mibr; et les trois athlètes esports qui ont généré le plus de discussions sont @Mongraal, @benjyfishy et @Scump, les deux premiers athlètes de Fortnite et le troisième spécialiste de Call of Duty.