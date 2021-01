Sony Playstation 5 :

Il modélisation 3D des personnages de jeux vidéo se rapproche de la photoréalisme et provoquant l’effet de vallée obsédante, cette sensation étrange qui résulte de personnages qui pourraient être confondus avec une photographie, mais qui, en raison d’animations pas si détaillées ou d’autres raisons, n’atteignent pas tout à fait la suspension de la réalité voulue. Laissant cela de côté, l’artiste s’est spécialisé dans la modélisation 3D Hossein Diba a recréé (Kotaku va) le protagonistes et autres personnages de la saga Grand Theft Auto dans ce qu’il appelle des versions “remasterisé” avec des “graphismes nouvelle génération”.

L’artiste turc a minutieusement modélisé des versions photoréalistes de Claude (Grand Theft Auto III), Tommy Vercetti (Grand Theft Auto: Vice City), Carl Johnson (Grand Theft Auto: San Andreas) et Niko Bellic (Grand Theft Auto IV). En plus de détails tels que rides du visage, des cheveux et de la barbe si détaillé et les plis des vêtements, met en évidence le éclairage de scène et comment il crée des ombres réalistes sur les personnages.

En plus des protagonistes, il a également recréé la fille blonde qui apparaît dans le Couverture de GTA: San Andreas. Vous pouvez voir d’autres de ses travaux sur sa page ArtStation, tels que des modèles de Daenerys Targaryen de Game of Thrones, des versions photoréalistes terrifiantes des protagonistes de The Simpsons et des rendus 3D des personnages de Spider-Man: A New Universe. Dans son Chaîne Youtube vous pouvez également jeter un œil à leur processus de création.

Diba se définit comme un “artiste de caractère” spécialisé dans la modélisation, la sculpture, la texturation et l’ombrage pour jeux vidéo, scènes de films, impression 3D et d’autres aspects. “J’ai conçu personnages et créatures pour différents projets depuis 2008 », dit-il sur son profil ArtStation.« Je travaille à la fois à plein temps et en tant qu’artiste indépendant et j’ai beaucoup de connaissances sur l’anatomie humaine.

GTA 5 arrive sur PS5 et Xbox Series X / S en 2021

En changeant un peu de sujet, il y aura dans les mois à venir une sorte de remasterisation de Grand Theft Auto V pour PS5 et Xbox Series X / S. Il s’agit d’une version du jeu publiée en 2013 qui sera optimisée pour les consoles de nouvelle génération, en ajoutant des améliorations visuelles et du nouveau contenu pour Grand Theft Auto Online.