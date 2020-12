Sony Playstation 5 :

Après avoir été financé sur Kickstarter, le jeu de gestion de ferme One Lonely Outpost annonce son arrivée sur Steam fin 2021. Développé par Studios auroriens, le titre propose aux utilisateurs de se rendre une planète inhospitalière pour commencer à gérer votre propre ferme, dans le style de la célèbre Stardew Valley. Si l’idée d’avoir vaches robotiques attire votre attention, puis jetez un œil à leur bande-annonce:

Un avant-poste solitaire: notre ferme dans l’espace

One Lonely Outpost nous invite à créer une communauté sur cette étrange planète. Nous pouvons choisir entre avoir des animaux traditionnels et des produits naturels… ou élever le nôtre vaches robotiques et cultures épissées génétiquement. En outre, il convient de noter que le jeu viendra directement avec un mode multijoueur pour 4 personnes. “Vous pouvez faire une pause dans l’agriculture en minier, socialiser avec les colons, trouver un amour, explorer des ruines extraterrestres et bien plus encore“détaille la description du jeu.

De cette manière, le joueur et sa ferme deviennent un pilier important pour la communauté de cette planète, qui acquièrent peu à peu l’apparence d’une petite ville. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus stimulant que la vie de fermier, vous pouvez toujours vous diriger vers les mystérieuses ruines extraterrestres: “Les anciennes ruines extraterrestres ont gardé leurs secrets pendant des millénaires, jusqu’à ce que tu arrives”, indique l’étude. “Vous découvrirez pourquoi un monde aride a de l’oxygène, un cycle de l’eau et une magnétosphère active (dont aucun n’aurait dû, en ce qui concerne les scientifiques!)”

Alors que nous façonnons notre ferme, nous pouvons enquêter sur les ruines extraterrestres, socialiser avec les colons, aller à la mine et bien plus encore.

Tu peux trouver Plus d’information à propos de One Lonely Outpost à la fois sur son site officiel et sur sa page Steam. C’est le premier jeu développé par le studio Aurorien, et nous vous rappelons qu’il se prépare à accéder au PC d’ici la fin de 2021.