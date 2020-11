Sony Playstation 5 :

Si nous parlons de la La saga Legend of Zelda, qui fête ses 35 ans l’année prochaine, nous penserons probablement aux livraisons les plus courantes. Cependant, il y a deux titres un peu moins canoniques qui font également partie de la franchise et sont souvent moqués pour leurs particularités: Link: The Faces of Evil et Zelda: The Wand of Gamelon, deux jeux développés pour CD-i et lancé en Espagne le 10 octobre, 1993.

Aussi, un développeur amateur a décidé de créer un remake des deux et venez de les publier ouvertement et gratuitement sur votre profil Twitter personnel. Quiconque le souhaite peut télécharger les remakes PC de Link: The Faces of Evil et Zelda: The Wand of Gamelon, pour Windows et Linux.

Linux: https://t.co/k6gp8HOIZC

Gagnez: https://t.co/dQNm7sitvM

Les fonctionnalités incluent le mode écran large, le mode remasterisé pour un jeu moins frustrant, les sous-titres, les sprites retouchés, les objets à débloquer, etc. Ce ne sont pas des remakes 1: 1, avec de nombreuses différences, mais je crois qu’ils capturent l’esprit. – Dopply (@thedopster) 27 novembre 2020

Quatre ans de développement chez Game Maker

Cet utilisateur développe ces remakes depuis quatre ans dans Game Maker: Il dit que tout a commencé comme une sorte de test pour lui-même, essayant d’apprendre à la volée comment développer des jeux vidéo, mais aussi, admet-il, de pousser à l’extrême blague avec tes amis. Après quatre ans et le soutien de la communauté, le remake des deux titres est entièrement jouable.

En fait, ces versions ont une meilleure apparence que les originaux (évidemment, sinon il ne serait pas logique de les appeler un remake) et incluent mode plein écran, un moyen de rendre le gameplay moins frustrant que l’original, Les sous-titres, sprites améliorés, objets de collection et plus. Il prétend avoir tenté de capturer l’esprit des œuvres originales, même si ce n’est pas une reproduction exacte de celles-ci.

Le processus de travail, qui, comme nous l’avons déjà dit, a duré quatre ans, a inclus collaboration communautaire, qui a permis d’extraire les actifs d’origine, vos amis proches, qui ont aidé pendant la phase de test, et d’autres collègues qui ont fourni une «assistance spéciale» mais qui veulent rester anonymes. Au-delà du résultat final, l’auteur de ce remake affirme avoir beaucoup appris au cours du processus.

En règle générale, dans ces cas, Nintendo envoie une notification à l’auteur du remake lui demandant de le supprimer d’Internet., mais comme ils le soulignent d’Eurogamer, il est possible qu’avec ces jeux, ils ferment les yeux.