Sony Playstation 5 :

La chaîne Archipel Caravan a publié une interview vidéo avec le directeur artistique de Final Fantasy Isamu Kamikokuryo, où l’artiste parle de son amour pour l’art et de la façon dont il est entré dans l’industrie du jeu vidéo quand il avait moins de 30 ans. Selon la description officielle, Kamikokuryo est “uUn directeur artistique vétéran qui a travaillé chez Square Enix pendant 18 ans sur la série Final Fantasy, de Final Fantasy X à Final Fantasy XV, lorsqu’il est devenu indépendant en 2017. «La vidéo, avec l’option sous-titrée en anglais, raconte son travail à ce poste dans l’industrie japonaise et l’inspiration tout au long de sa carrière.

Archipel Caravan est un chaîne spécialisée dans la publication de documentaires sur les créations japonaises, financé sur Patreon, où l’on peut retrouver des entretiens avec le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV, le créateur de Yakuza, celui de Danganronpa ou Resident Evil.

Nous aurons plus de nouvelles de Final Fantasy XVI cette année

Naoki Yoshida a confirmé que en 2021 on verra plus de Final Fantasy XVI, annoncé il y a quelques mois pour PlayStation 5. Le nouvel opus retrouvera fantaisie et magie, mais surtout il aura de bonnes nouvelles avec un système de combat plus axé sur l’action. Vous pouvez en savoir plus avec notre aperçu. “” Depuis des générations, une paix tendue a régné parmi les grandes puissances qui se sont développées autour des Cristaux Mère; Cependant, cette période d’aubaine et d’harmonie diplomatique prend fin avec l’arrivée des terres stygiennes “, précise son argumentaire. Le rôle principal de ce titre reviendra à Clive Rosfield, premier-né de l’archiduc de Rosaria, et est également en charge protéger son petit frère Joshua, qui est capable de maîtriser le pouvoir du phénix.