Sony Playstation 5 :

Un documentaire expliquera pourquoi et comment le tristement célèbre spécial de Noël Star Wars a été réalisé.

Maintenant que Disney a sorti la première bande-annonce de la spéciale LEGO Star Wars dédiée à Noël, il convient de se souvenir d’un autre spécial de Noël de la saga George Lucas qui est resté l’un des produits les plus tristement célèbres de la franchise galactique.

Ni les fans de Star Wars ni les acteurs qui y ont participé n’osent se souvenir du Spécial vacances Star Wars qui a été créée sur CBS en 1987, juste après A New Hope et en pleine production de The Empire Strikes Back, et qui n’a été diffusée qu’une seule fois à la télévision car elle a horrifié à la fois la presse spécialisée et le public. général.

Mais pourquoi était-ce espécial noël star wars? C’est la question que se posent Jeremy Coon et Steve Koza pour avancer le documentaire A Disturbance in the Force qui cherche à trouver une explication à tout ce qui a mal tourné dans ce produit de télévision dont personne d’autre n’a voulu parler et qui ne peut être trouvé que sur Internet, grâce à ces fans astucieux qui ont décidé de l’enregistrer lors de sa diffusion la seule fois.

“La plupart des gens se concentrent sur la gravité de la spéciale de Noël, mais ils n’iront pas plus loin. Notre film ne sera pas 90 minutes à se livrer à ce produit raté parce que personne ne veut le voir. on plonge dans la recherche et on découvre des couches comme s’il s’agissait d’un oignon pourquoi et comment ce spécial de Noël s’est passé », a expliqué Coon dans une interview avec io9.

Cette boîte contient un Star Wars Funko Mini de 7 cm. Le chiffre est aléatoire, même si en raison de son prix bas, il peut être avantageux d’élargir votre collection avec.

Bien que le film soit toujours en cours de montage, les réalisateurs promettent de grandes surprises aux fans, dont plus de 15 heures d’enregistrements d’entretiens avec des dizaines de personnes qui ont participé à ce film, en parlant, comme le regretté Peter Mayhew, ou Leonard Ripps, le scénariste de la cassette qui se souvient que George Lucas lui a dit qu’en cela Han Solo était marié à un Wookiee à l’époque.