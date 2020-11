Sony Playstation 5 :

Un fan mélange les personnages de He-Man et The Mandalorian en une fusion très particulière.

Bien que le série Disney plus Le Mandalorien génère un énorme succès à travers le monde, il donne également lieu à une multitude de blagues les plus drôles, comme les récents mèmes de «l’oncle cow-boy» de The Mandalorian à la suite du gazapo de son dernier épisode.

Dans l’ingéniosité des fans, il y a ceux qui ont décidé de faire un curieux croisement entre les La série mandalorienne et He-Man et les Maîtres de l’Univers, créant He-Mandalorien, un guerrier puissant qui suit le chemin de Grayskull.

Sous la devise “Par le pouvoir de Grayskull, c’est la voie”, un fan a fait un mélange des versions rétro du Figurines He-Man et Mando, laissant la tête d’Adam sur le corps de Din Djarin et vice versa. Bien sûr, tous les deux en bonne compagnie avec le petit Baby Yoda. Vous pouvez jeter un œil à cette curieuse fusion ci-dessous.

Actuellement le The Mandalorian saison 2 a atteint son équateur, avec quatre autres épisodes restants pour voir quelles aventures attendent Mando et Baby Yoda, où peu à peu les inconnues laissées ouvertes depuis la saison 1 sont révélées.

Un chapitre hebdomadaire, La saison 2 de Mandalorian se terminera sur Disney Plus le 18 décembre 2020. Qu’as-tu pensé de ce curieux fusion de The Mandalorian et He-Man? Si vous souhaitez profiter de la plate-forme de streaming, voici quelques joyaux cachés de Disney + que vous devriez voir maintenant.