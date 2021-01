Sony Playstation 5 :

Sony a annoncé que Adaptation cinématographique inexplorée reportée au 11 février 2022; Jusqu’à présent, il était prévu pour le 16 juillet 2021. Après de nombreux changements de réalisateur, ce film inspiré des jeux Naughty Dog a retrouvé son jeune Nathan Drake dans Tom Holland – actuellement Peter Parker / Spider-Man dans les films Marvel – déjà son mentor Sully dans Mark Wahlberg; Le responsable est Ruben Fleischer, directeur de Venom, et le tournage avait déjà subi des retards dus à la pandémie de coronavirus. Le film Uncharted raconte une histoire originale avec les origines du chasseur de trésors.

Une fois de plus, COVID-19 se termine avec les prévisions les plus optimistes et de plus en plus de premières sont prévues pour cette année qui se déplacent vers 2022 ou ont annoncé – non sans controverse – des premières directement sur les plateformes de streaming, comme c’est le cas de tous productions à venir de Warner Bros. Uncharted n’est pas le seul film Sony à changer ses plans Compte tenu de l’avancée du coronavirus, car Morbius – basé sur l’un des méchants de Spider-Man – évite également le premier semestre de cette année d’aller, pour le moment, jusqu’en octobre 2021; Ghostbusters: Afterlife sortira désormais en salles le 11 novembre 2021.

Un long retard dû au nombre de premières qui changent leurs dates

Selon Screenrant, la raison d’un retard aussi marqué dans Uncharted est la complication que toutes les sociétés de production doivent trouver une bonne date de sortie. Il y a de plus en plus de superproductions dans la seconde moitié de 2021 ou 2022, et Sony a décidé de déplacer Cendrillon en juillet de cette année – l’espace qu’Uncharted occupait auparavant -, tandis que Spider-Man: Homecoming 3 est prévu pour décembre – encore une fois, les conditions le permettent.

Cette nouvelle date pour Uncharted modifie également les plans de la promotion, ce qui signifie que sa première bande-annonce mettra un certain temps à apparaître. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que des images promotionnelles et des photos prises pendant le tournage en Espagne.