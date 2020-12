Sony Playstation 5 :

Les micropaiements et le manque de supervision parentale ont une fois de plus fait leur truc dans une famille américaine qui a été surprise de se retrouver avec 16000 $ dépensés en micropaiements pour Sonic Forces, le jeu vidéo de Sonic pour appareils iOS et Android. qui a été publié en Espagne en 2017.

Tout a commencé en juillet dernier avec la courtière Jessica Johnson qui a commencé à travailler à domicile accompagnée de ses deux enfants. Ce qu’il n’imaginait pas, c’est qu’en travaillant, son plus jeune fils de six ans, George, a commencé à magasiner chez Sonic Forces, un titre dans lequel nous pouvons acheter différents power-ups et avantages pour des prix de 1,99 $ à 99,99 $ pour accéder à de nouveaux personnages, augmenter la vitesse ou obtenir d’autres avantages.

La première fois que Jessica a commencé à soupçonner que quelque chose n’allait pas, c’était le 9 juillet quand ils ont atteint son compte bancaire. 25 frais différents pour une valeur totale de 2500 $. Au début, elle Je pensais que c’était une sorte d’erreur ou de fraude En raison de la façon dont ces accusations sont reflétées, selon Jessica, il était impossible d’imaginer qu’elles provenaient d’un jeu vidéo.

Une charge de 16000 $ et un mystère résolu en octobre

À partir de ces 25 premiers frais sur son compte, Jessica a commencé à voir comment sa dette augmentait jusqu’à ce qu’elle atteigne le 16 293 $, avec le courtier entre les interpositions une plainte pour fraude jusqu’à ce que, des mois plus tard, la banque elle-même la contacte pour lui assurer qu’il ne s’agissait pas d’une fraude et que les frais portés à son compte étaient tout à fait légitimes, devant la contacter Manzana.

Immédiatement, Jessica a pris contact avec ceux de Cupertino qui les ont tous décrits un par un. frais sur votre compte bancaire indiquant le jeu, à quel point le courtier a découvert ce qui s’était passé, quelque chose qui n’avait aucun remède depuis que le service client d’Apple a commenté que n’ayant pas réclamé ces montants au cours des 60 premiers jours au cours desquels les achats ont été effectués, ils n’ont pas pu restituer l’argent.

“La raison pour laquelle je n’ai pas appelé pendant ces 60 jours est que la banque m’a dit que cela ressemblait à une fraude”, explique Jessica, ajoutant que la banque elle-même le service client lui a dit qu’il devrait savoir qu’il existe une option pour empêcher les achats intégrés sur les appareils Apple, quelque chose qu’elle ignorait et ignorait qu’à partir du jeu, vous pouviez faire des achats pouvant atteindre ce chiffre.

“Évidemment, Si j’avais su, je n’aurais pas laissé mon enfant de 6 ans dépenser environ 20000 $ dans des anneaux d’or virtuels. Ces jeux sont faits pour être complètement prédateurs et inciter les enfants à acheter des choses. Quel adulte dépenserait 100 $ sur un coffre de pièces d’or virtuelles », dit Jessica avec indignation.

En outre, la mère porte également des accusations contre Apple depuis “mon fils n’a pas compris que c’était de l’argent réel. Comment pourrais-je le faire? Il jouait à un jeu de dessin animé dans un monde dont il sait qu’il n’est pas réel. Pourquoi l’argent devrait-il être réel pour lui? Cela nécessite un grand saut cognitif. “

Pour terminer son histoire alors qu’elle rembourse lentement sa dette, Jessica conseille aux autres parents de configurer les options de sécurité sur leur téléphone pour éviter ce qui lui est arrivé.