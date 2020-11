Sony Playstation 5 :

Au Royaume-Uni, comme en Espagne et dans le reste du monde, il est difficile de se procurer une PlayStation 5. Le manque de stock et la forte demande sont le cocktail parfait pour la spéculation, et il existe de nombreuses consoles en vente avec des prix qui dépassent largement le officiel -400 euros pour PS5 Digital Edition, 500 euros pour le modèle avec lecteur de disque-. Et il ne s’agit pas de spéculateurs individuels qui cherchent à faire des affaires, mais dans certains cas, il s’agit groupes bien organisés et professionnalisés.

Business Insider a publié un article sur ces groupes spéculatifs, dont l’un – avec des membres embauchés – a obtenu près de 3500 consoles PS5 en utilisant des programmes conçus pour acheter des consoles le plus rapidement possible, ce que les vrais acheteurs ont très difficile de rivaliser. : les nouvelles réservations apparaissent immédiatement, Ces robots sont les plus rapides pour informer les utilisateurs de leur disponibilité et pour terminer le processus d’achat.

Ces outils automatiques ne sont pas nouveaux et sont utilisés dans de nombreux produits depuis des années, qu’il s’agisse d’objets de collection ou de billets de spectacle. Cependant, Avec la pandémie et les confinements, la demande a changé et les jeux vidéo sont devenus la nouvelle cible de la spéculationUne PS5 peut se vendre 1100 dollars et une PS4 Digital Edition 900 dollars, soit plus du double de leurs prix de détail.

Le nouveau stock arrive petit à petit

Sony continue de proposer petit à petit du nouveau stock de PS5, mais on ne sait pas quand la situation se normalisera. De temps en temps, certains magasins – y compris ceux vendus directement par Sony – proposent de nouvelles unités, mais les achats ne peuvent être effectués qu’en ligne et pour l’instant, ces groupes auront toujours un avantage sur les utilisateurs qui accèdent normalement au Web. Par exemple, les bots étaient en partie responsables de la fermeture de la page Walmart lors de l’apparition d’un nouveau stock de PS5. En Espagne, de nouvelles unités devraient arriver à la fin du mois et en décembre.