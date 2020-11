Sony Playstation 5 :

La pénurie de consoles de nouvelle génération maintient la spéculation et la revente en ligne. Le même groupe du Royaume-Uni qui avait obtenu 3500 PlayStation 5 pour les vendre au double de leur prix officiel affirme que vous avez plus de 1000 Xbox Series X en votre possession. C’est une organisation professionnalisée, avec des membres rémunérés, qui opère dans le pays britannique mais qui a récemment commencé à opérer aux États-Unis. Son secret: utiliser des programmes qui évitent les listes d’attente des magasins pour acheter les consoles automatiquement dès qu’il y a du nouveau stock.

«Nous avons informé nos membres du nouveau stock de Xbox Series X dans une boutique en ligne bien connue», selon l’une de leurs chaînes. «Ils ont réussi à sécuriser plus de 1000 consoles aujourd’hui et il reste encore plusieurs heures. Si tu t’endors, tu perds“.

Les critiques de ces pratiques n’ont pas tardé à venir, et le groupe s’est défendu en expliquant que beaucoup de ses membres étaient en difficulté financière et pouvaient désormais «mettre de la nourriture sur la table» grâce aux avantages: “Une grande partie de notre communauté a été licenciée ou a souffert d’une manière ou d’une autre en raison de la pandémie. Ils ont réussi à rembourser leurs dettes, à mettre de la nourriture sur la table et à offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël. Il peut sembler malheureux pour un enfant de se réveiller sans trouver sa PS5 ce Noël, mais quelqu’un d’autre se réveillera sans rien. Nous n’avons aucun regret. “

Les consoles restent une cible favorite du groupe

Jeudi dernier, ce groupe, qui se concentrait normalement sur les baskets, a laissé entendre que ils continueront à cibler les consoles, et est-ce que la pénurie devrait durer un certain temps. Par exemple, en décembre, il y aura une nouvelle livraison de PS5, mais Sony a réitéré qu’ils ne peuvent être obtenus que par réservation en ligne, pas dans les magasins physiques. En plus de la spéculation, des vols ont été constatés dans la distribution, même parmi les acheteurs qui avaient réussi à acquérir une console en ligne.