Brad Sams, le journaliste spécialisé dans les produits et les affaires internes de Microsoft, a laissé tomber qu’il y aura plusieurs acquisitions dans l’industrie du jeu vidéo Bientôt disponible. Selon le média Wccftech, l’initié a affirmé sur le réseau social Twitter qu’il y a plusieurs entreprises qui reçoivent des offres achat, et en raison du lien du journaliste avec la firme de Redmond, on suppose qu’ils pourraient être nouveaux acquisitions par Xbox Game Studios.

“Il y a beaucoup de l’argent circulant dans les sociétés de jeux vidéo en ce moment, beaucoup reçoivent plusieurs offres “, vous pouvez lire dans le message de Brad Sams sur le réseau social susmentionné,” Je ne suis pas sûr quand ou si l’un de ces [ofertas] je vais fermer, mais les évaluations des propriétés intellectuelles du jeu vidéo augmentent. “

Il y a beaucoup d’argent qui circule dans les sociétés de jeux en ce moment, plusieurs obtenant plusieurs offres – je ne sais pas quand ou si l’une d’entre elles se fermera, mais les évaluations des adresses IP de jeu montent en flèche – Brad Sams (@bdsams) 12 janvier 2021

Microsoft a développé de manière exponentielle ses studios de jeux Xbox depuis 2018

La division des jeux de Microsoft mène et annonce des acquisitions de studios de taille moyenne et AAA depuis 2018, tels que Jeux de terrain de jeu (qui travaillent sur une nouvelle Fable et soi-disant Forza Horizon 5), Ninja Theory, Divertissement d’obsidienne, Double Fine Productions, Compulsion Games et Undead Labs, pour n’en nommer que quelques-uns.

La société a annoncé en septembre de l’année dernière avoir annoncé l’un des plus grands mouvements financiers de l’industrie du jeu vidéo: le achat (pas encore légalement clos) de ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars, saisissant les propriétés intellectuelles et les études chargées de Fallout, The Elder Scrolls, DOOM et déshonoré.

Ni Microsoft ni Xbox n’ont commenté les acquisitions possibles dont parle Sams, mais la spéculation met des entreprises telles que Studios Asobo (Microsoft Flight Simulator, A Plague Tale: Innocence) et Bloober Team (The Medium, Layers of Fear). Peu de temps après l’acquisition de ZeniMax, le PDG de Microsoft a déclaré qu’il n’excluait pas d’acquérir plus de studios; Quelques semaines plus tard, le patron de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré qu’ils recherchaient activement plus de marques, y compris des studios japonais.