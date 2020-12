Sony Playstation 5 :

Le mandalorien est maintenant l’une des séries les plus populaires du petit écran. La Deuxième Saison débarque chapitre par chapitre dans le catalogue de Disney + Espagne, et bien que cela continue d’éblouir les fans de la saga à travers le monde, il y a ceux qui imaginent déjà ce que ce serait de transférer cette histoire galactique vers d’autres formats. C’est le cas du réalisateur du célèbre God of War, Barlog de Corey, n’hésitez pas à partager sur votre compte Twitter son idée de lancer un jeu vidéo basé sur la production avec Pedro Pascal. La chose la plus curieuse de toutes? Le vétéran de l’industrie Celia Hodent a confirmé que ils ont déjà essayé à l’époque de façonner ce titre.

Le mandalorien: l’idée de Cory Barlog et ce qu’elle a pu être

“Si quelqu’un ne travaille pas sur un grand jeu mandalorien pour un seul joueur où vous jouez en tant que chasseur de primes qui vous pilotez votre navire d’un système à un autre collecter des récompenses, améliorer votre armure Beskar et partir à l’aventure alors vraiment Je ne sais pas ce que nous faisons ici“étaient les mots avec lesquels Cory Barlog a commencé son fil sur Twitter. “Et par” une partie à un joueur “, je veux dire qu’elle est fortement axée sur le développement du personnage, avec de grands triomphes humains auxquels nous pouvons nous rapporter, des pertes et des décisions impossibles auxquelles nous devons faire face.”

En ce sens, l’idée de Barlog repose sur le fait que le jeu n’est pas “juste tirer”, mais aussi que le protagoniste doit survivre à la fois physiquement et émotionnellement à ce qui se passe autour de lui. Bien que, oui, cela souligne également que je m’attendais à ce que ce soit “amusant”, affichant l’humour qui caractérise la saga Star Wars. “Je parie qu’il y a un développeur quelque part travaillant secrètement là-dessus et il a juste aimé le tweet comme une petite façon de dire: “Je suis dessus” “, a-t-il également souligné.

😭 Nous avons essayé … https://t.co/CMkAsheSf7 pic.twitter.com/jwbee8LueV— Celia Hodent (@CeliaHodent) 8 décembre 2020

Un jeu où le mandalorien doit survivre physiquement et émotionnellement à l’histoire

Quelle a été la surprise? Ce Barlog n’était pas loin de la réalité lorsqu’il a affirmé que le projet était développé en secret quelque part. En fait, il semble que Une tentative a déjà été faite pour configurer ce jeu vidéo. Ainsi indiqué Celia Hodent, auteur du livre The Psychology of Video Games and The Gamers Brain: How Neuroscience and UX can Impact Video Game Design, qui a également travaillé dans des entreprises telles que LucasArts, Ubisoft ou Epic Games. “Nous avons essayé”Dit Hodent. En fait un de vos anciens partenaires, Burdette de Matt (Visceral, Lucasarts), a également noté ce qui suit: “J’ai encore des souvenirs vivants de ces jours”.

Rappelons qu’EA a fermé les portes de Visceral Games en 2017, date à laquelle nous avons appris qu’un jeu vidéo Star Wars avait pris forme dans les bureaux du studio qui aurait eu une grande présence aux GOTY Awards, selon le producteur Zach. Mumbach récemment. Il est possible qu’entre Visceral et Lucasarts, il y ait eu plus d’une idée de brassage impliquant un Mandalorien voyageant à travers cette galaxie lointaine à bord d’un vélo spatial. Pour le moment, nous nous retrouvons avec les mots que Barlog partage à ce sujet: “Désolé pour tous les développeurs qui ont aimé mon fil … vous faites tous maintenant partie de ce fantasme de conspiration fou que j’ai“Si un jour son fantasme se réalise … seul le temps le dira.

Project Ragtag, le jeu Star Wars annulé

“Il est décevant de ne pas pouvoir partager avec vous le jeu que nous développons, parce que je pense que c’était vraiment cool et assez convaincant “, étaient les mots qui Amy Hennig, Développeur Uncharted qui devait agir en tant que directeur de Projet Ragtag, le nom de code sous lequel le jeu vidéo Visceral cuisinait était connu.

Le titre, annulé par Electronic Arts, s’inspire justement de la saga Naughty Dog et nous invite à incarner plusieurs personnages jouables à la troisième personne. Le jeu était plus avancé qu’il ne l’était à l’origine, il y a donc attendez si un jour nous aurons l’occasion de le voir ou d’en profiter.