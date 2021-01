Sony Playstation 5 :

Depuis The Simpsons: Hit & Run est sorti en 2003 sur PlayStation 2, Xbox et PC, le titre de Divertissement radical Il est considéré comme la meilleure adaptation de jeu vidéo de la série Fox, une aventure en monde ouvert qui est survenue à un moment où le genre était sur toutes les lèvres grâce au succès de Grand Theft Auto III. Cependant, comme beaucoup d’autres jeux du genre à l’époque, ce n’était pas totalement ouvert, mais est divisé en trois cartes différent entre lequel l’écran de chargement a été parcouru. Maintenant un modder a corrigé ce problème reliant les trois zones.

Modder Colou a créé un mod que vous pouvez télécharger sur le site Web de DonutTeam dont la principale nouveauté est l’existence de “des zones personnalisées qui connectent chaque carte (presque) de manière transparente”, quelque chose qui peut être vu dans la vidéo insérée sous ces lignes à partir de la deuxième 24. Dans les zones qui relient les trois cartes, il y a encore “animations fonctionnelles, gags et éléments interactifs”. De plus, une version avec lumière du jour de troisième niveau, “avec d’autres niveaux à venir plus tard”, promet le créateur.

Les améliorations ne s’arrêtent pas là. Colou travaille sur une version du campagne “conçue pour utiliser les trois niveaux” et où il y aura des variantes de coucher de soleil et nuit pour chaque scène; Vous pouvez en voir un exemple dans la vidéo ci-dessous. De même, cela n’exclut pas la possibilité d’inclure une variante d’Halloween à ces cartes.

On ne sait pas quelle société a le droit de distribuer le jeu

Le problème avec The Simpsons Hit & Run, comme le rappelle PC Gamer, est qu’il ne peut être acheté dans aucun magasin numérique. Le titre a été publié en 2003 par Jeux universels Vivendi, mais Activision Blizzard et cette marque ont fusionné en 2007, mais ont été à nouveau séparés en 2013; par conséquent, on ne sait pas quelle marque détient les droits sur le jeu. En octobre 2019, le producteur titre a exprimé sa volonté de faire un remake ou une remasterisation, mais rien n’est connu depuis.