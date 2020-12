Sony Playstation 5 :

Grand Theft Auto IV a fait ses débuts il y a plus de 10 ans, mais les mods constants qui changent l’éclairage, les textures et les effets maintiennent la section graphique au bout. Le nouveau projet dans ce sens est RevIVe by BisonSales, un groupe de moddeurs qui veulent remasteriser le titre Rockstar avec un look réaliste. Pour cela, ils utilisent iCEnhancer 4 beta, les textures, la lumière et même leurs performances sont modifiées.

Pour le moment, ce mod n’est pas disponible au téléchargement mais une première vidéo a été diffusée et il faut du temps pour être prêt; Les progrès progressent en fonction du temps libre de l’équipe, mais ils espèrent obtenir un financement sur Patreon pour devenir plus sérieux au sujet du mod. iCEnhancer 4 & RevIVe Mod ajoutent, sur les améliorations déjà connues d’iCEnhancer, brouillard volumétrique, effets d’eau améliorés, nuages ​​multicouches, réflexions, ombres meilleures et nouvelle végétation.

GTA 6 arrive … mais pas à court terme

Les fans de Grand Theft Auto devraient continuer à attendre la suite. La rumeur la plus fiable que nous ayons sur GTA VI a été publiée en avril de cette année, à Kotaku, et a déclaré lors d’entretiens avec des travailleurs et d’anciens employés de Rockstar, que est encore à un stade précoce de développement, donc une sortie en 2021 et même 2022 est exclue. Pour éviter les mauvaises conditions de travail dont les travailleurs ont souffert lors de la création d’au moins les deux Red Dead Redemption, Rockstar souhaite que GTA 6 soit un titre de taille moyenne qui se développera au fil du temps après sa sortie. “Un plan que la direction a établi pour le prochain jeu, un nouvel épisode de la série Grand Theft Auto, est de commencer par une version de taille moyenne – qui, selon les normes de Rockstar, serait toujours un grand jeu”, a déclaré ce point de vente. .