Les fans de Sonic connaîtront sans aucun doute l’histoire du prototype de jeu original qui montrait certaines différences par rapport au célèbre jeu qui accompagnait chaque Mega Drive – nous avons parlé de toute l’histoire de la mascotte Sega dans notre revue des 30 ans de Sonic. Avant son lancement, des magazines de jeux vidéo, des démos lors de certains événements et la télévision ont montré une version avec des changements de décoration, d’ennemis ou de gadgets. Les écrans Marble Zone ont été rendus célèbres avec d’étranges OVNIS dans le ciel qui étaient absents de la version commerciale, mais il y a beaucoup d’autres détails pour les joueurs plus Sonic. Ce prototype a été divulgué et l’utilisateur de Twitch HiddenPalace a publié une correspondance de la version.

La plupart des mécanismes et niveaux connus de Sonic sont présents dans le prototype, bien que manque notable de vernis dans la conception– Il y a des endroits où Sonic est coincé, il y a des objets dans les murs du niveau et certains graphiques sont temporaires. De plus, comme c’est souvent le cas avec ces versions, il existe des outils pour les développeurs qui peuvent être utilisés pour expérimenter plus facilement les zones, avec gadgets jetés – il y a des sphères que Sonic peut faire rouler – ou modifier, ou des décisions artistiques qui ont changé plus tard – en plus des célèbres OVNIS dans Marble Zone, il existe une zone nocturne de Green Hills que les fans pensent avoir été un système de cycle jour / nuit supprimé.

Bien que, comme nous le disons, ce prototype n’est pas aussi perfectionné que le Sonic définitif, c’est sans aucun doute une grosse surprise pour les fans de Sonic cela résout l’un des grands mystères du développement original.

Cette année, le nouveau Sonic

Sonic fête ses 30 ans cette année et il est en pleine forme. Cette année, la production de son deuxième film d’action réelle débutera et Netflix prépare une série d’animation 3D. Quant aux jeux vidéo, on s’attend à connaître les prochains projets – ou à venir -, au moins la prochaine aventure 3D de Sonic, mais peut-être aussi d’autres développements plus axés sur les fans vétérans, comme de nouvelles collections ou un titre similaire au succès Sonic Mania.