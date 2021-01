Sony Playstation 5 :

Plantes vs. Zombies: Battle for Neighborville arriver à Nintendo Switch en mars. Les informations ne proviennent pas d’Electronic Arts, l’éditeur du jeu, mais d’un service de location de jeux en ligne pour le marché américain, Gamefly. C’est un “Édition complète” dont le contenu n’est pas détaillé dans la fiche produit.

Battle for Neighborville fait ses débuts dans Octobre 2019 pour PC, PlayStation 4 et Xbox One après avoir été lancé un mois plus tôt en accès anticipé. Le jeu récupère le chemin créé par Plants vs. Zombies: Garden Warfare, qui a transformé le tower defense de PopCap en un tireur avec classes coloré et plus profond que les apparences ne le suggèrent.

Cette suite ajoute un moyen coopérative pour quatre joueurs qui peut être joué en ligne ou écran divisé (limité à deux personnes sur PS4 et Xbox One). Il a également incorporé plus de types de personnages des deux côtés et une grande variété de modes de jeu. “[…] est un “jeu de tir de héros” très complet qui plaira aux amateurs du genre et qui est plus profond, “sérieux” et amusant que ce que beaucoup pourraient espérer “, nous avons dit dans notre Analyse de la version PC.

Electronic Arts sur Nintendo Switch

L’éditeur FIFA et Battlefield n’aime pas beaucoup la console hybride de Nintendo. Depuis la sortie de la console en mars 2017, elle a publié huit jeux– Quatre versements annuels de la FIFA, Burnout Paradise Remastered, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Unravel Two et Fe.

Electronic Arts a promis à EA Play 2020 de publier sept jeux sur Nintendo Switch entre juin de cette année et le même mois de 2021. Dans cette période, Apex Legends (il allait sortir à l’automne, mais a été retardé) et Lost in Random (de Zoink Games, les créateurs de Fe) arriveront supposément.

À eux, nous devons ajouter FIFA 21 (une édition Legacy) et le Burnout Paradise Remastered susmentionné (il a été publié en juin, il entre donc dans le compte) et Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Avec des plantes vs. Les zombies qui nous concernent seront six titres publiés par EA sur Switch, il en manquera un pour clôturer les plans promis.