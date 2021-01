Sony Playstation 5 :

13 ans après la sortie de Mario Kart Wii, un streamer a secoué la communauté des speedrunners après avoir réussi à exécuter une manœuvre presque impossible d’utiliser un étrange raccourci sur Rainbow Trail. As, ArthurMKW détient le record du contre-la-montre sur ce circuit avec 2:14: 677 minutes, dix secondes de moins que le speedrunner qui le précède, grâce à l’utilisation d’un raccourci que personne n’a pu utiliser sans utiliser logiciel spécialisé.

Dans la vidéo insérée sur ces lignes, vous pouvez voir le répéter l’exploit, mais avant de détailler le jeu, il faut expliquer les particularités de Mario Kart Wii. Comme le raconte un documentaire de Summoning Salt (devient Polygon), le jeu Wii a erreurs lors du comptage des tours: on peut faire croire au jeu qu’une manche s’est terminée normalement forçant Lakitu à secourir le conducteur dans des endroits clés et à conduire à l’extérieur les limites de certains circuits.

Rainbow Path de Mario Kart Wii a deux “ultra-raccourcis”

C’est ce que la communauté speedrunner appelle ultra raccourcis et exiger beaucoup de talent aux commandes. Dans le cas de Rainbow Path, il y en a deux. Le premier est basé sur le fait que Lakitu sauve le joueur en le plaçant à un point précis, mais pour cela, l’utilisateur doit être dans une course en ligne et dans une position spécifique dans la course. Le second est J’ai découvert il y a cinq ans en utilisant le logiciel speedrunmais jusqu’ici personne n’avait réussi à l’exécuter.

Comme on le voit dans la vidéo, l’astuce consiste à faire demi-tour peu de temps après le départ de la course, en utilisant un champin se tenir debout sur la balustrade qu’il avait laissé derrière, et une fois là-bas utiliser un autre champignon pour le pousser vers la fin du circuit, ce qui vous fait gagner quelques secondes. En raison de la difficulté de l’exploit, les tours suivants sont effectués sans prendre le raccourci.

Sur le site Web MKWRS, qui enregistre des records du monde dans le jeu Wii, vous pouvez voir comment Arthur détient le record sur ce circuit depuis le 13 janvier 2021 en utilisant Baby Daisy, en plus du circuit Sorbet Land.