Sony Playstation 5 :

Les fans de Souls ont recherché les moyens les plus originaux et les plus compliqués de surmonter la saga, de Dark Souls 2, Dark Souls 3 et Bloodborne avec guitares Guitar Hero à Dark Souls avec Donkey Konga bongos. Cela est possible car les jeux FromSoftware sont difficiles et nécessitent des compétences ou de la concentration, mais le système de combat est assez juste pour qu’il soit possible de jouer des matchs sans prendre un seul coup. Maintenant avec Demon’s Souls Remake à vendre, Youtuber et streamer Luality joue le remake PS5 de Bluepoint avec un tapis de danse.

Luality a posté plusieurs vidéos dans lesquelles elle bat Demon’s Souls et ses patrons avec des mouvements de pied. Il a de l’expérience avec cet accessoire conçu pour les jeux musicaux car dans sa chaîne, nous pouvons voir qu’il a déjà vaincu plusieurs âmes avec le contrôle de ses pieds, mais il est redevenu célèbre après celui dans lequel il a vaincu l’une des âmes les plus difficiles de Demon’s Souls. , Harceleur Gneo. Dans notre guide, nous vous donnons quelques conseils pour cela et pour le reste des ennemis – ou pour obtenir tous leurs secrets – mais, comme de nombreux joueurs le savent, c’est un rival qui peut surtout désespérer des classes qui n’utilisent pas beaucoup la magie.

Et aussi vaincre tous les boss au niveau 1

Pour atteindre cette maîtrise avec le tapis de danse, vous devez bien connaître le jeu et les stratégies, ainsi que gagner les boss sans passer au niveau supérieur. Et c’est ce qu’il a fait dans l’une de ses vidéos précédentes -dans ce cas, avec la télécommande DualSense-: réussir tout le jeu au niveau 1.

“Demon’s Souls est un exemple à suivre sur la façon de faire un grand remake d’un travail culte si aimé et acclamé: un respect absolu pour le produit original avec des améliorations et des nouveautés sur tous les fronts, au lieu d’altérer l’expérience. améliorez-le et améliorez-le au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Impressionnant visuellement et solidement, une conception de niveau qui continue de nous étonner une décennie plus tard, des batailles formidables et stimulantes, une histoire de fantaisie sombre qui possède un charme très spécial, un mode multijoueur grandement amélioré et une qualité de vie infinie en font le premier grand essentiel de la PlayStation 5 et une raison plus qu’écrasante de nous faire entrer dans la nouvelle génération. Ne le manquez pas pour le monde », avons-nous dit dans l’analyse.