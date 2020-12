Sony Playstation 5 :

Mori Calliope, un VTuber anglais de l’agence Hololive, a réalisé un streaming d’un heure et demie dans lequel il ne demande qu’à Atlus, encore et encore, de le laisser diffuser un jeu complet de Persona 3. L’émission a été suivie par 250000 personnes qui a demandé la même chose pour le chat. Cet événement a été si populaire qu’il a même été tendance sur Twitter pendant un moment. Mieux encore, Atlus ne sait pas pourquoi Calliope demande sa permission pour diffuser le match.

Si vous regardez l’émission de Mori Calliope, qui est disponible dans son intégralité sur YouTube et insérée sous ces lignes, vous verrez comment le VTuber commence par demander à Atlus de le laisser diffuser Persona 3 sur sa chaîne. C’est tout ce qu’il fait dans l’heure et demie que dure la vidéo, bien que n’explique jamais exactement pourquoi la société japonaise ne vous laisse pas diffuser le jeu. Tout ce que Calliope dit, c’est qu’Atlus ne le veut pas spoilers de ses jeux, mais elle accepte de faire un jeu responsable.

“Je vous prie de me laisser jouer à votre jeu, s’il vous plaît”

Les fans de ce VTuber, les 250 000 personnes qui ont assisté à l’émission, réclament également la même chose encore et encore sur leur chaîne. Pendant tout ce temps, elle chante et supplie Atlus à plusieurs reprises de la laisser faire. Calliope a créé une interface commémorative complète pour ce flux particulier, y compris une version d’elle-même dans le style des personnages de Persona 3: “Atlus, s’il vous plaît, je vous en supplie, s’il vous plaît, laissez-moi, s’il vous plaît, laissez-moi jouer, Persona 3 et diffusez-le en direct, s’il vous plaît. Je vous en prie, laissez-moi jouer votre jeu, s’il vous plaît.”dit-il non-stop.

Dans le polygone ont contacté Atlus pour demander pourquoi Mori leur demande de les laisser diffuser Persona 3, s’il y a une raison pour laquelle ce VTuber ne peut pas. La société dit que c’est la première fois qu’elle reçoit une demande du streamer virtuel et qu’ils ne lui ont jamais refusé la possibilité de faire une diffusion en direct du match. Même ainsi, ils assurent qu’ils étudieront pourquoi cette demande a généré tant de bruit.

Il est vrai qu’à d’autres occasions Atlus a mis des limites à la diffusion de ses jeux, en particulier avec Persona 5, mais il semble que Persona 3 n’ait spécifiquement aucune limitation pour le streaming. Comme on dit dans Polygon, les lois japonaises sur la protection des droits d’auteur peuvent être restrictives à certains égards et parfois les streamers doivent demander l’autorisation de diffuser certains jeux, mais Atlus dit qu’ils n’ont pas été en mesure de lui refuser cette possibilité parce qu’ils n’ont même pas reçu la pétition. Reste à voir comment ce sujet évolue et si Mori Calliope pourra enfin diffuser Persona 3 en direct.