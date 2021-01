Sony Playstation 5 :

Le prix auquel le cartes Pokémon a atteint un nouveau record. La maison de ventes Heritage Actions vendue le 15 janvier coffret non ouvert de la première édition du jeu de cartes à collectionner, sorti en 1999, par 408 000 $ (336 736,68 euros au taux de change). Ainsi, le record établi en novembre 2020 est dépassé, lorsque la même maison a été vendue même produit pour plus de 360000 $, selon Polygon.

“Une boîte d’enveloppes de l’ensemble Pokémon First Edition scellée dans son film étirable d’origine est le summum de la collection de boîtes Pokémon”, explique Heritage Auctions dans la description du produit. “Créé en 1999 par Wizards of the Coast, le l’ensemble comprend 102 cartes, en particulier le Charizard“Ajoutent-ils, faisant référence à une lettre dont la valeur aux enchères a dépassé 226 000 $.

“La boîte comprend 36 enveloppes, chacune avec 11 cartes du total de 396 cartes! Ces boîtes sont très rares en raison du peu qui ont été imprimées et très peu restent dans leur état scellé. Comme les cartes n’ont pas été touchées, elles sont probablement toutes aussi bonnes que neuves. “La description rappelle qu’une boîte équivalente a été vendue en novembre pour 360 000 $ et que “récemment” 10 Charizard ont été vendus de la première édition de la collection de base pour 350 100 $. “Si vous devez ‘obtenir tout le monde’, alors c’est le set pour vous!”

Il y a trois ans, le même produit était vendu aux enchères pour moins de 70000 $

Les personnes intéressées par le produit peuvent faire une contre-offre au gagnant de l’enchère pour 530 400 $ “ou plus”, bien que ce soit au propriétaire du produit de le revendre ou non. Le prix de ce produit a augmenté de façon exponentielle ces dernières années: en août 2018, nous avons signalé que l’une de ces boîtes s’est vendue 68880 $.

Il y a deux ans, l’une des cartes les plus étranges du JCC Pokémon a été mise aux enchères, la Pikachu Illustrator, et il s’est vendu 195000 $. En plus de remplir le portefeuille des collectionneurs et des spéculateurs, le prix élevé atteint par ces cartons a donné lieu à des histoires comme celle d’un étudiant qui a commencé sa collection pour pouvoir s’inscrire à l’Université.