Nintendo deux procédures judiciaires différentes étaient en cours dans le cadre du tribunal de commerce de Barcelone. Dans ce domaine, deux décisions ont été rendues en faveur du blocage de l’accès à trois sites Web exploités par un fabricant et distributeur d’appareils et de logiciels elusin pour la console Nintendo Switch, ainsi que la commande aux fournisseurs d’accès Internet d’empêcher également l’accès à deux sites proposant des jeux vidéo piratés pour cette même console.

La loi en faveur de l’industrie du jeu vidéo

La première phrase délivré par le tribunal de commerce numéro 2 de Barcelone, commande les principaux fournisseurs Internet et haut débit (Telefnica, Telefnica Mviles, Orange, Vodafone, Vodafone ONO et Xfera Mviles) bloquer l’accès à trois sites Web qui distribuent des appareils et des logiciels de contournement pour Nintendo Switch, qui sont utilisés pour que la console prenne en charge les copies de jeux piratés. Ces portails étaient www.team-xecuter.com, https://sx.xecuter.com et https://team-xecuter.rocks. Cet échec fait suite à la décision de la Haute Cour du Royaume-Uni fin 2019, où cinq fournisseurs d’accès Internet du pays ont également reçu l’ordre de bloquer l’accès de leurs clients à ces mêmes portails.

Dans la deuxième phrase, le tribunal de commerce n ° 6 de Barcelone a ordonné les mêmes fournisseurs d’accès Internet bloquer l’accès de vos clients en Espagne à deux sites Web dédié, cette fois, au distribution de copies illégales Jeux Nintendo: www.switch-xci.com et www.nxbrew.com. Dans ces portails, les joueurs pouvaient trouver un vaste catalogue de jeux Nintendo Switch piratés, y compris ses dernières versions.

Le pirate détruit jusqu’à 1610 emplois directs, selon l’AEVI

Ces portails Internet nuire à la réputation et nuire financièrement à tous les développeurs et éditeurs de jeux vidéo associés à Nintendo Switch, qui comptent sur des ventes de copies légitimes pour leur subsistance. La signature favorise et encourage le développement et la créativité, et soutient fortement les développeurs qui créent légitimement des logiciels nouveaux et innovants.

Depuis AEVI, l’Association espagnole du jeu vidéo, a déjà déclaré que le pirate détruit 1610 emplois directs. De plus, l’Etat cesse de payer seulement 56 millions d’euros de TVA. “Nintendo conseille aux consommateurs de ne pas télécharger de copies piratées de jeux vidéocar cela augmente le risque d’interférer avec les fonctionnalités et l’expérience offertes en jouant à des jeux légitimes sur une vraie console Nintendo Switch “, disent-ils.” Le téléchargement et la lecture de copies piratées de jeux peuvent conduire à exécuter du code non sécurisé sur la console de l’utilisateur, ce qui met l’utilisateur lui-même en danger“.