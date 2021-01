Sony Playstation 5 :

Nintendo Espagne a annoncé une édition spéciale de Nintendo Switch décorée avec des motifs de Monster Hunter Rise, le RPG d’action de Capcom qui arrivera dans les magasins du monde entier sur 26 mars à partir de 2021. La console sera disponible sur les étagères le jour même et comprendra les jeu vidéo au format numérique (avec un code de téléchargement).

Ni les divisions espagnole ni européenne n’ont précisé le prix du package, mais au Japon cette édition spéciale coûtera 38 400 yens (305,10 euros à changer). Tous les composants de la console sont décorés avec des motifs de jeu: le base montre les icônes du jeu en noir et le logo du jeu et l’un des monstres, Magnamalo, en or; la arrière console a des motifs artistiques de la saga Capcom et du Joy-Con, gris, sont décorées d’icônes et d’indicateurs noirs et or.

Le package console comprend également contenu additionnel (Armure en couches du camarade Canyne «golden retriever», armure en couches du camarade «chat de la forêt» et talisman du débutant) et le Pack de kit de luxe (Ensemble d’armure en couches de chasseur «Kamurai», pièce d’armure en couches du camarade Canyne «collier Shuriken», pièce d’armure en couches de camarade «collier de poisson», ensemble d’émoticônes [4 saltos], ensemble de poses de samouraï, peinture pour le visage “Kabuki” et coiffure “Izuchi pigtail”).

Il y aura également un contrôleur Monster Hunter Rise Pro

Ni Nintendo ni Capcom n’ont annoncé si le Joy-Con pouvait être acheté séparément. Ils ont également présenté un Manette Monster Hunter Rise Pro personnalisé sur le devant avec des icônes et le monstre Magnamalo en or; le reste du pad n’est pas modifié. Coût 7 480 yens au Japon (59,43 euros à changer). Dans L’Espagne, le prix officiel de la télécommande Pro standard est de 74,95 euros.

Ce ne sera pas le seul Switch spécial à arriver dans les magasins dans les prochains jours. À l’occasion du 35e anniversaire de Super Mario Bros.et coïncidant avec le lancement de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un Interrupteur rouge et bleu rappelant les couleurs du plombier Nintendo qui comprennent également un étui pour la console.