Sony Playstation 5 :

Nouveau recours collectif contre Nintendo pour Échecs du Joy-Con, les commandes de Commutateur. Le cabinet d’avocats Lambert Avocat de Montréal attend l’autorisation des tribunaux canadiens pour enregistrer la demande, auprès de laquelle ils s’attendent à ce que tous les résidents de la province de Québec qui a acheté une Nintendo Switch, une Nintendo Switch Lite, des manettes Joy-Con ou une manette Pro à partir du 1er août 2017 reçoivent un compensation non spécifiée.

Les avocats ils évaluent le Joy-Con comme “défectueux” et ils s’assurent que leur client a souffert du problème de dérive après 11 mois d’utilisation. La dérive est le terme avec lequel les Anglo-Saxons ont défini l’erreur la plus courante dans ces contrôles: que le le levier reconnaît qu’il bouge même si le joueur ne le touche pas, les personnages se déplacent automatiquement et la navigation dans les menus est fastidieuse.

De Lambert Avocat, ils affirment que leur client a envoyé pour réparer le Joy-Con, mais que deux mois plus tard, le problème est réapparu. Après avoir acquis une deuxième paire de commandes et un Manette Nintendo Switch Pro, la dérive est également apparue dans ces produits. Les avocats soutiennent que le l’erreur “constitue un défaut important, grave et caché” par Nintendo, qu’ils accusent de connaître le problème et de ne pas le communiquer clairement aux consommateurs.

L’entreprise affirme que si les consommateurs étaient en mesure de détecter le problème avec un “examen ordinaire” du produit ils ne l’auraient pas acheté ou ils n’auraient pas payé autant pour cela. Il existe un formulaire sur le site Web du cabinet d’avocats permettant aux résidents du Québec de se joindre au recours collectif en attendant l’approbation.

Nintendo fait face à diverses poursuites et enquêtes pour dérive des contrôleurs Switch

La dérive du Joy-Con a affecté les joueurs Switch du monde entier depuis le lancement de la console en mars 2017. Le problème a commencé à gagner en Les États-Unis ont poursuivi collectivement Nintendo en juillet 2019; cette demande a fait l’objet d’un arbitrage. Nintendo et les plaignants avaient jusqu’à la fin de l’année dernière pour parvenir à un règlement à l’amiable. Il n’a pas été révélé si l’arbitrage a réussi ou si le processus se poursuivra devant les tribunaux américains.

Depuis lors, d’autres processus d’enquête judiciaires et institutionnels ont été ouverts sur le sujet. Une organisation française de défense des consommateurs poursuivre l’entreprise pour obsolescence programmée. En Californie, aux États-Unis, un autre recours collectif a été enregistré pour la dérive. Dans une autre procédure judiciaire dans le même pays, cette fois enregistrée à Washington, il a été démontré avec des images au microscope que le plastique des leviers s’use à l’usage, produisant l’erreur.

En décembre dernier, les organisations de défense des consommateurs neuf pays européens ont ouvert une enquête sur Nintendo autour de la dérive du Joy-Con. La recherche implique également des associations européennes qui rassemblent organisations de divers pays, dont l’Espagne.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s’est excusé auprès des actionnaires juin dernier pour les problèmes avec le Joy-Con, mais a commenté qu’il ne pouvait pas donner plus d’informations publiquement en raison des processus judiciaires ouverts. En décembre, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a laissé entendre qu’ils sont vérifier les Joy-Con endommagés qu’ils reçoivent pour apporter des améliorations dans le processus de fabrication à venir.