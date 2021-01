Sony Playstation 5 :

Il s’agit de «La culture audiovisuelle des années 80. Référents de la génération X en Espagne», une exposition située à Alcalá de Henares consacrée aux grandes références de la culture audiovisuelle en Espagne des années 80.

Il ne fait aucun doute que pour de nombreux téléspectateurs, le plus grand références à la culture du cinéma et des séries Ils sont dans les années 80, découvrant des productions aussi mythiques que Retour vers le futur, Indiana Jones à la recherche de l’arche perdue, Star Wars, l’empire contre-attaque, Willow, Inside the labyrinth, The Ghostbusters ou The Goonies, entre autres.

Pour rendre hommage à une décennie aussi emblématique, il a été ouvert à Alcalá de Henares “Culture audiovisuelle dans les années 80. Benchmarks de la génération X en Espagne“, une exposition consacrée aux références du cinéma, des séries et de la musique en Espagne des années 80, y retrouvant des personnages emblématiques comme Indiana Jones, Luke Skywalker, Michael Jackson, David the Gnome, Willy Fog ou Dartacan.

Pour vous mettre en appétit nous vous laissons dans la galerie suivante quelques photographies de l’exposition.

Comme si cela ne suffisait pas, l’exposition comprendra diverses activités à apprécier, comme un Cinefórum sur The Infinite Trench ou un concert hommage à Ennio Morricone et John Williams, sans aucun doute deux compositeurs clés de Cinéma des années 80. Bien sûr, tout cela en suivant les protocoles de sécurité pertinents en raison de la pandémie de coronavirus.

L’exposition a lieu dans la chapelle de San Ildefonso de l’Université d’Alcalá du 21 décembre 2020 au 7 mars 2021, avec son horaire du mardi au samedi de 11h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 11h00 à 14h00

Qu’est-ce que tu penses l’exposition consacrée à la culture audiovisuelle des années 80 en Espagne? En attendant, nous vous rappelons ici les 10 films des années 80 qui nous ont le plus marqués.