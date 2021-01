Sony Playstation 5 :

A Way to be Dead se prépare à nous entraîner dans un terrifiant hôpital infecté par des zombies, où nous devrons également avoir affaire à un médecin qui ne veut pas nous donner une consultation comme nous le pensons. Avec un cadre qui rappelle le psychiatre du premier Outlast, de l’étude de développement Jeux Crania ils / elles ont présenté la bande-annonce du jeu. Nous sommes avant un multijoueur asymétrique (4 contre 1), où les joueurs devront unir leurs forces autant que possible pour survivre. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie en Espagne.

A Way to be Dead, un multijoueur asymétrique effrayant

Comme dans des jeux comme Dead by Daylight ou Resident Evil: Resistance, l’un des joueurs adopte le rôle du personnage maléfique; le reste des utilisateurs, pour sa part, incarnera survivants. “Une façon d’être mort est un jeu multijoueur asymétrique (4v1) dans lequel un médecin déconcerté recherche un groupe de survivants qu’ils essaient seulement de survivre dans un hôpital infesté de zombies », est la prémisse qu’ils nous proposent de Crania Games sur leur page Steam.

De cette manière, l’un des acteurs devra adopter le rôle du Dr Riley, qui poursuit le groupe de quatre survivants. Si un survivant meurt, réapparaissez en zombie. Il est à noter que ce titre se situe dans le même univers que Roots of Insanity, l’œuvre précédente de Crania Games, où le protagoniste était précisément le Dr Riley McClein. Nous supposons que l’action se déroule dans le même hôpital.

Si l’un des survivants meurt, ils réapparaissent en zombie

Chaque jeu se veut différent, les joueurs pouvant améliorez vos personnages avec les points de thérapie obtenus en remportant les différentes manches. Également il existe des facteurs environnementaux que les utilisateurs peuvent utiliser à leur avantage: nous pouvons ouvrir des raccourcis ou ralentir nos adversaires. À la fois, les survivants ne peuvent porter qu’un seul objet chacun, ce qui motive la collaboration entre les différents acteurs.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour Une façon d’être mort, mais il devrait arriver “très bientôt” à en juger par sa page Steam.