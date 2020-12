Sony Playstation 5 :

La Saison 5 du chapitre 2 Fortnite Battle Royale a commencé le 2 décembre avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, y compris le Chasseurs, des guerriers d’autres mondes. L’un d’eux est le Mandalorien, de la série The Mandalorian, et un message publié par PlayStation sur les réseaux sociaux suggère que Kratos God of War rejoindra également le jeu. Par conséquent, et en tenant compte du fait que les informations suivantes doivent être traitées comme un rumeur jusqu’à ce qu’Epic Games ou Microsoft confirmeIl ne semble pas déraisonnable que le Master Chief, le protagoniste de Halo, arrive également à la bataille royale.

pic.twitter.com/N2MvovQ67j— 🎣 龱 长 讠 讠 🝗🝗 (@Okiieez) 3 décembre 2020

Dans l’après-midi de mercredi dernier, un utilisateur anonyme du forum 4chan a publié plusieurs captures d’écran montrant divers objets cosmétiques Fortnite basés sur la saga Halo: a Costume de Master Chief, un planeur en forme de pélican et un geste ou une émotion appelé “Lil Warthog”, où le véhicule Mongoose apparaît. Un substitut du bec a également été divulgué: le Marteau gravitationnel.

J’ai suivi la source de cette image originale sur 4Chan. Guy qui l’a posté anonymement prétend qu’il a un ami qui travaille à l’épopée qui avait raison sur Salty Towers et Mandalorian Mythics. La description lit “Master Chief Petty Officer John 117”. pic.twitter.com/rc0szrtat9— Mang0e – Fortnite Dataminer (@ Mang0e_) 3 décembre 2020

Le dataminer spécialisé en Fortnite “@ Mang0e_” s’assure que le information leaker “a un ami qui travaille chez Epic” et que j’ai déjà pris le relais avec les changements de Pisos Picados et l’arrivée du contenu The Mandalorian. Ces sources parlent également de l’arrivée prochaine d’un Mode à durée limitée basé sur “Capturer le drapeau” Halo avec équipement rouge et bleu. L’image qui dirige cette actualité est un fanart réalisé par l’utilisateur Twitter @ UriL343.

343 Industries donnent des détails sur Halo Infinite avant la fin de 2020

Au cours de la semaine dernière, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Halo Infinite, le prochain épisode de la saga 343 Industries qui devait sortir en novembre avant son retard jusqu’en 2021, aura un mode bataille royale. Un représentant de l’étude s’est rendu sur les réseaux sociaux pour refuser cette information et promettant plus d’informations sur le jeu de tir pour Xbox Series X / S, Xbox One et PC avant la fin de 2020.

