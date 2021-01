Sony Playstation 5 :

Depuis le lancement de Playstation 5 plusieurs marques ont été encouragées à faire accessoires non officiels pour personnaliser la console, même si Sony en a contraint plusieurs à supprimer lesdits produits de la vente. D’après les médias GamesRadar +, ils rapportent que la marque Décor Evolve a commencé à vendre, entre autres produits, boîtiers pour le DualSense de différentes couleurs.

le logements ou les couvertures sont au prix de 10 $ ou 8,23 euros à changer (l’expédition depuis les États-Unis est gratuite vers l’Espagne et le reste du monde et prend entre deux et quatre semaines, selon le site Web lui-même). De même, ceux qui achètent deux coquilles bénéficieront d’une remise de 10% et de 20% s’ils en achètent quatre.

Se placent retrait de la pièce noire du contrôleur DualSense, comme indiqué dans l’image ci-dessous, et en plaçant le nouveau moule. «Le boîtier offre aux utilisateurs la personnalisation de la base de leurs commandes avec la préférence de couleur qu’ils souhaitent», disent-ils de Decor Evolve. Il est disponible en dix couleurs différentes: Or, or rose, argent, bleu clair, gris métallique, orange, bleu foncé, violet, bleu et rouge.

De plus, le même magasin vend d’autres produits pour le contrôleur PlayStation 5: a base qui travaille comme exposant pour 8,99 $ (7,41 au taux de change actuel), un base de chargement pour deux télécommandes pour 12 $ (9,89) et une boîtier en plastique transparent avec deux pare-chocs pour les leviers pour 10,99 $ (9,06).

Les boîtiers de console sont brevetés par Sony

En novembre de l’année dernière, un fabricant de boîtiers pour PlayStation 5 la vente devait cesser de votre produit et rembourser les réservations faites après avoir reçu des demandes de Sony pour le faire, car ces étuis sont brevetés par la marque japonaise. En décembre, une autre marque, Game Armor, j’ai essayé de distribuer des étuis du même type, mais votre site Web n’est plus opérationnel.