Red Dead Redemption 2 a été salué lors de sa sortie il y a deux ans et un mois pour diverses raisons, y compris le photoréalisme de leurs environnements, paysages, vie animale et personnages. Par conséquent, il n’est pas surprenant ce qui s’est passé à la mi-octobre dans un Télévision locale américaine: Ils ont pris une capture d’écran du jeu Xbox One, PS4 et PC pour une vraie photo, qu’ils ont de ComicBook.

ActualitésChannel 21, une télévision du centre-ville de l’Oregon, diffuse une émission intitulée “Out & About” où le Les spectateurs envoient des photos de la région; dans ce cas, plusieurs images ont été publiées montrant le changement de saison dans la région. La Capture de jeu Rockstar C’était parmi eux, et pour beaucoup, cela serait passé inaperçu si le père de Bella McGuire, qui a envoyé l’image à la série, n’avait pas publié l’exploit sur Reddit.

Dans le subreddit dédié à Red Dead Online, l’utilisateur “jimmyjamesjinkys” suggère que Ce n’est pas la première fois qu’une image du jeu vidéo est projetée à la même émission: “Ma fille a envoyé une autre photo à notre chaîne de télévision locale ici dans l’Oregon de Red Dead Redemption 2 pour son segment ‘Out & About’ … et une fois de plus ils ont piqué!”

La vidéo du programme est publiée sur la chaîne YouTube de la télévision. Vous pouvez le voir ci-dessous; la l’image du jeu vidéo apparaît dans la seconde 20, environ. Le présentateur montre l’image sans se rendre compte qu’elle est tirée de Red Dead Redemption 2.

RDR 2 arrive sur PS5 et Xbox Series X / S

Dans d’autres nouvelles de Red Dead Redemption, les versions PS5 et Xbox Series X / S d’un titre appelé Red Dead Redemption: la collection des hors-la-loi, qui comprend supposément une version améliorée de la suite et une remasterisation du premier opus; Rockstar n’a pas confirmé ces informations. Ce que la société a annoncé, c’est qu’à partir du 1er décembre, il peut être acheté dans les magasins numériques Red Dead Online pour 19,99, bien que jusqu’au 15 février, il en coûtera 4,99.