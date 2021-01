Sony Playstation 5 :

Rockstar Games a confirmé qu’il travaillait sur une version améliorée et étendue de GTA V pour les nouvelles consoles qui auront un contenu exclusif pour GTA Online, en plus de la suite tant attendue pour laquelle il y a encore des années, mais il n’y a aucune nouvelle sur les remakes ou les remasters de leurs succès passés ; au moins sur PC, la communauté des moddeurs continue de mettre à jour les graphismes de titres comme GTA IV pour que cela ressemble à une nouveauté. Le youtuber XXII a publié un concept en vidéo qui imagine GTA: San Andreas Definitive Edition, un supposé remake de GTA: San Andreas pour PlayStation 5.

Comme nous pouvons le voir, recrée l’action et les séquences du jeu Rockstar avec ses personnages les plus populaires -CJ, Big Smoke, Ryder, Frank Tenpenny, Kendl, Cesar et Sweet- avec des graphismes similaires à Grand Theft Auto V.

Take-Two veut sortir plus de jeux à l’avenir

Bien qu’il semble peu probable que Take-Two fasse une mise à jour aussi profonde des GTA du passé, il est connu que l’éditeur souhaite augmenter le nombre de versions annuelles afin de ne pas trop dépendre de ses gros blockbusters – GTA, Red Dead Redemption – qui, bien que réussis, prennent du temps. près d’une décennie à venir. “Il y a 12 ans, j’étais très atypique quand nous avons expliqué que nous ne pensons pas qu’il soit logique d’annualiser les titres non sportifs, et maintenant la plupart des gens seraient d’accord grâce à l’essor des jeux en tant que service. Mais Je pense qu’une période de mise à niveau de huit ans est une période trop longue“a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two.” Peut-être que ces jeux doivent être un peu plus courts, si nécessaire, dans certaines circonstances. “