Sony Playstation 5 :

Une vidéo sauvée par le youtuber btm0815ma est devenue populaire ces derniers jours pour être diffusée à quoi ressemblait le siège de Nintendo of America en 1990, vous permettant de visualiser l’assemblage, les tests et l’ingénierie avec le NES et plus encore. La chaîne est dédiée au téléchargement d’anciens enregistrements télévisés, tels que The Huntley Brinkley Report de 1969 ou un épisode de CNN couvrant la guerre du Golfe de 1991. Dans ce cas, btm0815ma a obtenu 21 minutes de séquences presque sans montage de l’intérieur de Nintendo à Redmond, Washington.

Dans l’un des moments, un ingénieur est interrogé sur ce que c’est que de travailler pour Nintendo et plus précisément sur la conception d’un appareil ne nécessitant pas l’utilisation des mains, créé à la demande du père d’une fille qui avait subi un accident de voiture; De cette façon, elle pourrait continuer à jouer à sa collection de jeux NES. Ce pad spécial n’a jamais été rendu public, mais peut être acheté en appelant le support client de Nintendo. Dans la dernière partie, nous pouvons voir une autre des tâches qui ont été effectuées dans ces bureaux, le test des jeux, où l’équipe qualité a testé certaines des versions de NES.

On ne sait pas à quoi sert ce matériel enregistré, si une partie a été diffusée, mais il est un document très intéressant en raison du secret qui accompagne habituellement Nintendo, et que la qualité de l’image est relativement bonne.

Zelda: Ocarina of Time beta trouvée pour Nintendo 64

Cette semaine, nous avons appris que les conservateurs du jeu vidéo avaient trouvé une version bêta de The Legend of Zelda: Ocarina of Time que la communauté est en train de déchiqueter, laissant des différences évidentes par rapport au jeu qui a fini par arriver dans les magasins, comme Zones qui n’ont jamais été utilisées dans le jeu final, objets qui avaient une apparence ou une autre utilisation différente et éléments jetés.