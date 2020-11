Sony Playstation 5 :

Nintendo peut à nouveau avoir Kadabra dans ses cartes à collectionner, après l’illusionniste Uri Geller ont pardonné à la société japonaise. Le Pokémon de type Psychique prend plus que 20 ans sans apparaître dans ces lettres après que Geller ait dénoncé la firme japonaise en 2000, pour avoir fondé la conception du personnage sur lui. Le célèbre magicien, qui prétend pouvoir plier des cuillères avec son esprit, a reçu un flot de courriels à ce sujet … ce qui vous a poussé enfin contacter Nintendo.

Kadabra revient sur les cartes Pokémon

Le nom japonais de Kadabra est “Yungera” et, comme le fait Uri Geller, il tient une cuillère. Cela a conduit l’illusionniste à souligner que le personnage Pokémon était une appropriation non autorisée de son identité. De cette manière, Geller a demandé que Kadabra ne soit pas imprimé sur les cartes à collectionner Pokémon. La société a accepté sa demande et, par conséquent, Kadabra est absent de ces cartes depuis plus de 20 ans.

Dans un e-mail envoyé à TheGamer, Geller a écrit qu ‘”en raison de l’énorme volume d’e-mails, ils me supplient toujours de laissez Nintendo récupérer Kadabra / Yungeller, a envoyé une lettre au président de Nintendo leur donnant la permission de relancer le Uri Geller Kadabra / Yungeller à travers le monde. “Le magicien a indiqué que sa demande avait été reçue par” deux représentants de Nintendo. ” .

“J’ai envoyé une lettre au président de Nintendo lui donnant l’autorisation de relancer Uri Geller Kadabra / Yungeller dans le monde”

Kadabra est apparu à l’origine dans le premier jeu de cartes officiel de Pokémon. De cette façon, il a rejoint la lignée évolutive d’Abra et d’Alakazam mais, en raison de son absence du jeu, Abra pourrait évoluer directement vers Alakazam. Alors que les fans n’avaient d’autre choix que de s’adapter à ce système, c’est sur le point de changer grâce aux paroles de Geller.

