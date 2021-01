Sony Playstation 5 :

Valheim se prépare à entraîner des joueurs espagnols et des joueurs du monde entier vers leur terres hostiles monde ouvert, où le Mythologie nordique suinter dans tous les coins du jeu. Développé par Porte de fer AB et Publication de taches de café, nous invite à survivre dans forêts sauvages et forteresses vikings Ils viendront nous tester. “Combattez, construisez et partez à la conquête de votre voyage dans une saga digne de la bénédiction d’Odin!”, détaillent les développeurs. Soyez disponible dans Steam Early Access ensuite 2 février en phase de Accès anticipé. A l’occasion de l’annonce, nous avons pu profiter de votre première bande-annonce, que nous vous laissons sous ces lignes:

Valheim: une nouvelle aventure viking

“Les joueurs sont en charge de reconquérir le royaume des mains des anciens ennemis d’Odin, construisez des halls d’hydromel et des châteaux, fabriquez des armes et des armures et naviguez sur les mers à la recherche de nouveaux horizons“, est la prémisse qu’ils nous proposent à partir de l’étude de développement. Valheim des offres un vaste arsenal d’armes qu’ils devront utiliser dans les combats contre les mythes et les légendes des patrons.

De plus, l’aventure sera adaptée à vos besoins: si vous aimez être un Lone Wolf Vous pouvez entrer dans ces scénarios en toute solitude. Et si votre truc est d’être entouré de vos compagnons les plus fidèles, vous pouvez jouer à Valheim avec jusqu’à neuf amis. Mais tout ne sera pas combat: le titre propose également un système flexible pour la construction de maisons et de bases, la fabrication d’objets intuitive et la construction navale, aussi bien que serveurs dédiés.

Jouez comme un loup solitaire ou avec jusqu’à 9 amis

“Valheim est très difficile. Vous mourrez beaucoup. Vos amis mourront beaucoup. Mais nous espérons avoir trouvé cet équilibre entre être inutilement brutal et offrir une expérience enrichissante et stimulante », dit-il. Richard Svensson, PDG d’Iron Gate Studio. “Le monde que nous avons créé est vaste et varié, et il y a de la place pour bien plus”, ajoute Albert Sfstrm, PDG de Coffee Stain Publishing.

Nous vous rappelons que Valheim peut être apprécié dans la phase Early Access suivante 2 février sur PC via Steam, où vous pouvez trouver Plus d’information du jeu. Ensuite, vous avez son Galerie d’images.