Sony Playstation 5 :

Riot Games a annoncé le Épisode 2 de Valorant, qui sera prochainement disponible sur les serveurs européens (y compris l’Espagne) 13 janvier. Le tireur tactique recevra ce jour-là un nouveau Battle Pass, un pack de skins d’armes qui récupère les dessins de l’épisode précédent, et comme nouveauté principale, un nouvel agent: Yoru. Riot définit ce personnage du Japon comme un “infiltrateur furtif” il compte sur «l’agressivité et la tromperie» pour vaincre ses adversaires avant qu’ils ne réalisent ce qui s’est passé. Ses compétences sont les suivantes.

C – Tromperie: ÉQUIPE un écho qui imite le son des pas lorsqu’il est activé. SHOOT pour l’activer et l’envoyer vers l’avant. BASCULEZ le mode de déclenchement pour placer l’écho sur site. UTILISEZ l’écho inactif pour l’envoyer vers l’avant.E – Infiltration: ÉQUIPEMENT pour préparer un crack bond. SHOOT pour le lancer vers l’avant. CHANGER le mode de prise de vue pour le positionner sur place. ACTIVE pour se téléporter à l’emplacement du lien.Q – Tache aveugle: ÉQUIPEMENT pour arracher un fragment dimensionnel instable de la réalité. SHOOT pour lancer le fragment, déclenchant un flash qui se charge à l’impact avec une surface solide.X – Voyage interdimensionnel: ÉQUIPER un masque qui vous permet de voir entre les dimensions. TIRER pour entrer dans la dimension de Yoru. Les ennemis à l’extérieur ne pourront pas vous voir ni vous blesser.

La patience n’est pas toujours une vertu. Réclamez ce qui vous appartient en tant que Yoru, grimpez pour le Battle Pass mis à jour, et plus encore lorsque l’épisode 2 sera lancé le 13 janvier. pic.twitter.com/GA0Xs1RXJ7— VALORANT (@VALORANTes) 9 janvier 2021

L’étude a publié un court métrage d’animation de l’épisode 2, appelé Reprendre, où le nouvelle personnalité d’agent: “Nous avons été inspirés par l’archétype rebelle du bad boy, le genre de personne qui est gratifiant de haïr […]”Explique John” Riot MEMEMEMEME “Goscicki, chef de produit personnage, dans un communiqué de presse. Vous pouvez voir la vidéo en espagnol dans le tweet inséré sur ces lignes.

Le nouveau Battle Pass comprendra 12 skins d’armes

Le nouveau Pass de combat de Valorant sera disponible du 13 janvier au 1er mars. Inclut 12 skins d’armes (et trois ensembles de variantes pour l’une des lignes de conception), y compris Phantom Infinity et ses trois variantes, Infini classique et ses trois variantes (peuvent être obtenues gratuitement au rang 50), le Aérosol opérateur et l’avant-poste de mêlée; ainsi que des charmes d’armes, des cartes de joueur, des graffitis et des titres.

De plus, avec la première de l’épisode 2, le Paquet de cendres. Prix ​​à 5946 VP incluez certaines des skins d’armes les plus appréciées de Riot Games disponibles dans le premier épisode, avec une réduction de 33% sur chaque article lorsqu’il est acheté dans le cadre du package complet: Ghost Sovereign, Phantom Oni, Spectre Prime, Ares Nebula et Operator Spline.

Valorant est disponible sur PC gratuitement. Vous pouvez consulter notre guide complet.