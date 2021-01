Sony Playstation 5 :

Valorant tient à démarrer 2021 du bon pied, c’est pourquoi Riot Games travaille sur le mise à jour à partir de l’épisode 2 du jeu de tir multijoueur. Cette fois, le patch 2.0, apporte le nouvel agent Yoru ainsi que des changements sur la scène compétitive et d’autres aspects du jeu. Nous résumons ici les plus importants.

Nouvel agent Yoru

Yoru est le nouveau personnage jouable of Valorant, qui a été annoncé récemment, vous pouvez vérifier à partir de ces autres nouvelles ses capacités et ses pouvoirs uniques. C’est un personnage avec le rôle du duelliste, né au Japon; “Il perce des trous dans le tissu de la réalité pour s’infiltrer derrière les lignes ennemies sans être vu. Il utilise la tromperie et l’agression pour achever ses cibles avant qu’ils ne sachent ce qui s’est passé.”

Mise à jour du champion

Il y a quelques agents qui reçoivent également des modifications, les deux contrôleurs, dans lequel vous souhaitez mettre en valeur vos atouts.

Soufre

Balise stimulante: A maintenant un lancer rapide (pas de temps d’équipement).Molotov: Coût réduit à 200.Écran de fumée: Augmentez la portée d’incantation à 5000. Augmentez la durée de la fumée à 19,25.Du son: Brimstone n’émet plus un son que les ennemis peuvent entendre lors de la confirmation de l’emplacement de leurs écrans de fumée.

Présage

Paranoïa: Augmentez le coût à 400.Voile sombre: Vitesse du projectile réduite à 2800.

Vipère

De Riot, ils pensent toujours que sa performance globale est très faible, ils signalent donc qu’ils envisagent des changements à mettre en œuvre cette année pour elle.

Mises à jour du mode compétitif

La scène compétitive de Valorant reçoit des changements nombreux et variés dans l’épisode 2, face à améliorer sa qualité. À partir de cet article officiel, vous pouvez les consulter tous, en résumé ici nous laissons les changements les plus importants:

Nouvelles tables: Classement régional du mode compétitif (12 janvier).Le système de classement a été mis à jour: qui comprend la progression numérique et la barre de progression du classement. Nous avons également mis en œuvre d’autres changements dans la distribution pour faciliter la montée des échelons inférieurs.Pour les rangs Immortel et Radiant: les groupes prédéfinis ont désormais une limite de deux membres.Nouvelles récompenses classées: pour l’épisode 1 (une paire de charmes d’arme basés sur le rang d’acte le plus élevé que vous avez atteint pendant cet épisode)

Améliorations d’armes

Classique (prise de vue alternative)

Augmentez la réduction de précision lors de la prise de vue en saut: 0,4 à 1,0.Augmentez la file d’attente d’entrée avec le clic droit: 0,065 à 0,225.Maintenant, tirez ensuite: augmente la marge d’erreur; dans la première rafale, elle est de 1,9, dans la seconde, elle est de 2,5 et dans les troisième et quatrième, elle est fixée à 6.Maintenant, faites un clic droit: Il a une courbe de récupération qui commence à 0,1 s.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, nous avons des améliorations sociales et des erreurs générales. Vous pouvez consulter le notes complètes de ce patch dans ce lien officiel.

Valorant est le titre gratuit de Jeux anti-émeute dans le genre de First Person Shooter. Lisez notre critique pour en savoir plus sur lui et n’oubliez pas que nous avons un guide complet pour profiter de à leurs confrontations.