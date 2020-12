Sony Playstation 5 :

Valorant Il est à nouveau mis à jour pour une autre semaine, cette fois il le fait avec patch 1.14 et de Riot Games, ils ont avancé que cette version comprendra quelques nouvelles comme le nouveau mode par combat de boules de neige à durée limitée, ainsi que des améliorations pour la carte Icebox entre autres. Ci-dessous, nous détaillons les contenus les plus remarquables.

Cette version introduit quelques changements aux agents et beaucoup à Icebox. Cette série de changements pour Icebox se concentre sur la correction de l’emplacement A et de la verticalité 👇🏽https: //t.co/BLsuN4Pma3 VALORANT (@VALORANTes) 8 décembre 2020

Nouveau mode de combat de boules de neige

Avec ce patch vient au jeu Mode de combat de boule de neige que nous pouvons apprécier avec des amis. C’est une modalité qui n’est disponible que pour une durée limitée, à partir du 15 décembre prochain 2020 et jusqu’au 29 décembre (donc cela durera deux semaines). Voici les les caractéristiques de ce mode de jeu amusant:

Match à mort en équipe 5v5 avec Respawns: La première équipe à marquer 50 victoires.Le lanceur de boules de neige est la bonne arme pour l’occasion: Le lanceur Molotov de Brimstone se transforme en cette arme avec des boules de neige qui se comportent comme des projectiles, des arcs électriques et prenant le temps de frapper.Il y a des cadeaux qui apparaissent sur la carte: et parfois un portail s’ouvre dont quelques-uns émergent; Ils contiennent des améliorations pour tirer plus vite ou se déplacer à pleine vitesse, etc.Pendant la première semaine: Icebox sera mis à jour vers une version de Noël, au cours de la deuxième semaine, vous pourrez jouer à ce mode sur toutes les cartes.Progression par jeu: 750 XP pour chaque match terminé et 150 XP supplémentaires par victoire.Le mode Snowball Fight ne compte pas: pour l’avancement des missions.Si vous jouez à un jeu dans ce mode: Vous obtiendrez un charme d’arme à thème.

Mise à jour Icebox et Sage

La dernière carte ajoutée à ce jour dans Valorant a reçu diverses améliorations dans ce patch de jeu 1.14. Ceux-ci se concentrent sur réduire la hauteur de la zone de ceinture de A et la verticalité de la carte, car elle a également été reliée à une rampe vers la plate-forme ci-dessous. Aussi en termes de personnages, Sage a reçu plusieurs changements qui sont les suivants:

Orbe de barrière: il ne peut pas être utilisé pendant la phase d’achat.Une fois fortifiée, la barrière ne perd plus de vie avec le temps: il ne commence à se détériorer que quelques secondes avant de disparaître.

Le marché arrive la nuit

Il y a aussi nouvelles fonctionnalités en magasin du jeu, qui cette fois reçoit le soi-disant marché nocturne.

Chaque joueur aura 6 chances: pour recevoir au hasard un skin d’arme premium, premium ou sélectionné.Ce marché sera disponible: au 10 décembre 2020.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, nous avons des améliorations sociales telles que, maintenant vous devez gagner 10 parties normales au lieu de 20 pour débloquer le mode compétitif. Vous pouvez consulter le notes complètes de ce patch dans ce lien officiel.

Valorant est le titre gratuit de Jeux anti-émeute dans le genre de First Person Shooter. Lisez notre critique pour en savoir plus sur lui et n’oubliez pas que nous avons un guide complet pour profiter de à leurs confrontations.