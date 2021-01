Sony Playstation 5 :

Valorant a été mis à jour à nouveau pour une semaine supplémentaire pour l’Espagne et le reste du monde, cette fois il le fait avec patch 2.01 avec lequel Riot Games continue de faire des ajustements d’équilibre à ses agents et, en plus, ce patch est particulièrement utile pour apporter de nombreux changements à la carte Split et une autre amélioration demandée par la communauté. Au dessous de nous détaillons le contenu le plus important.

Modifications de la carte fractionnée

Split voit des changements importants dans la version 2.01 axés sur l’amélioration des options des attaquants sur la carte, ainsi que sur la réduction des angles 50/50, la profondeur de certains coins et l’ouverture de zones spécifiques de la carte. Ici vous pouvez les voir 👇🏽 VALORANT (@VALORANTes) 20 janvier 2021

La Mise à jour de la carte fractionnée “Il se concentre sur l’amélioration des options des attaquants sur la carte, ainsi que sur la réduction des angles 50/50, la profondeur de certains coins et l’ouverture de zones spécifiques de la carte pour augmenter la largeur des goulots d’étranglement.” Comme Riot a détaillé tous ces changements:

Augmenter la largeur: de l’entrée de B Main.En plus des modifications apportées à B Main: Il y a un tas de ferraille supplémentaire placé dans le coin pour empêcher les défenseurs de se cacher dans un trou trop profond.Augmentez la surface: pour placer le Spike.Nouvelle pile de matériaux: comme une couverture en B qui permet d’isoler les angles plus efficacement.La profondeur a été réduite: depuis un coin en B pour pouvoir entrer dans la zone d’apparition en défense de manière plus sûre.Il a été supprimé: un compartiment à côté de la zone d’apparition du défenseur pour vous permettre de vous déplacer plus en toute sécurité dans cet endroit.Augmenter la largeur: de l’entrée au conduit de ventilation.Un mur en pente a été ajouté: dans l’évent qui élimine l’angle 50/50 lors de l’entrée dans le conduit par le milieu.Il a été simplifié: la zone Ramen / Crab.Il a été réduit: la profondeur de la cellule d’égout pour pouvoir se déplacer dans cet espace de manière plus sûre.Augmenter la largeur: de la porte à A Torre et la sécurité des défenseurs est réduite.Il a été ajusté: l’angle d’un mur en pente.La profondeur du mur a été ajustée: situé à côté des écrans, vous permettant de quitter la zone en toute sécurité sans utiliser d’utilitaire.

Mise à jour Jett

Dans le royaume des agents jouables, cette fois seul Jett reçoit des ajustements équilibre.

La durée de la fumée est réduite: 7 >>> 4,5 s.

À propos de ce changement, l’équipe commente: «Il est important que Jett puisse utiliser ses nuages ​​de fumée pour créer des fenêtres temporaires sur les jeux à haute action qui définissent son style, mais doit être court pour s’assurer que l’équipe dépend des pilotes pour bloquer la vision ennemie. “

Mises à jour concurrentielles et sociales

Poursuivant avec d’autres termes, cette semaine aussi nous avons de nouvelles options, certains d’entre eux demandés par la communauté depuis longtemps.

Une option a été ajoutée: pour masquer les résultats de jeu personnalisés dans l’historique du jeu.Maintenant le bouton “Ajouter un ami”: Existe uniquement pour les coéquipiers et l’option d’ajouter des joueurs ennemis a été supprimée.Ils ont changé: Restrictions de file d’attente dues à l’inactivité dans le jeu et lors de la sélection des agents (une période d’un certain nombre de tours est ajoutée pendant laquelle l’inactivité n’est pas punie, mais les cas répétitifs ou prolongés seront pénalisés par des restrictions de file d’attente plus importantes).

Parmi les autres nouveautés de la petite mise à jour, nous avons de nombreuses erreurs qui ont été corrigées. Vous pouvez consulter le notes complètes de ce patch dans ce lien officiel.

Valorant est le titre gratuit de Jeux anti-émeute dans le genre de First Person Shooter. Lisez notre critique pour en savoir plus sur lui et n’oubliez pas que nous avons un guide complet pour profiter de à leurs confrontations.