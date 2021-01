Sony Playstation 5 :

Valve a célébré, pour une autre année, ses prix des Jeux de l’année sur Steam. 2020 a été une excellente année pour l’industrie du jeu vidéo, mais aussi pour le magasin Valve, qui, grâce aux mesures de confinement et au divertissement domestique, a dépassé à plusieurs reprises ses records de joueurs simultanés. Quant aux gagnants, le grand gagnant était Red Dead Redemption 2 avec le prix du jeu de l’année; Bien qu’il soit sorti en 2018 sur consoles et sur PC le 5 décembre 2019, il a pu participer au vote de cette année, en battant Hades, Death Stranding, Doom Eternal ou Fall Guys.

Le jeu VR de l’année est allé à Half-Life: Alyx de Valve, qui a prévalu sur Phasmophobia, Star Wars: Squadrons, The Room VR: A Dark Matter et Thief Simulator. Il y a plus de catégories, telles que Avec amour et dévouement – jeux de longue date – pour Counter Strike: Global Offensive, Meilleur entre amis – multijoueur – pour Fall Guys, Gameplay plus innovant pour Death Stranding, Excellent jeu riche en histoires pour Red Dead Redemption 2, Meilleur pire jeu pour Apex Legends, style visuel exceptionnel pour Ori et la volonté des feux follets, meilleure bande originale pour Doom Eternal, Asseyez-vous et détendez-vous pour Les Sims 4

Les Steam Awards fonctionnent quelque peu différemment des autres récompenses annuelles. Les utilisateurs peuvent nommer leurs jeux dans des catégories, mais Steam choisit cinq finalistes de chacun. Les utilisateurs votent ensuite pour ces gagnants, qui dans certaines catégories autorisent les anciens jeux, sortis il y a des années.

Les jeux les plus réussis de 2020 sur Steam

Récemment Liste des vannes les jeux les plus rentables de l’année écoulée. Ils sont les suivants:

Parmi nousCounter Strike: Offensive mondialeCyberpunk 2077Destiny 2Doom EternalDota 2Guys d’automne: Ultimate Knockout Grand Theft Auto VChasseur de monstre: WorldPlayerunknowns BattlegroundsRed Dead Redemption 2 Tom Clancys Rainbow Six Siege