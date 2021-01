Sony Playstation 5 :

Gabe Newell, PDG de Valve, a confirmé que la société avait plusieurs jeux en développement mais il n’a pas voulu donner de détails à leur sujet. Bien que ce ne soit pas une grande surprise, il est vrai que jusqu’à la sortie de Half-Life: Alyx en mars de l’année dernière, le rythme des sorties de la société avait été très lent et les fans de la société se demandaient si Valve dirigerait tout son efforts pour Steam, le magasin PC le plus populaire. En fait, Newell félicite Alyx pour avoir redynamisé l’excitation de Valve avec les sorties: “Alyx était génial, revenir à la création de jeux solo, cela a créé une dynamique au sein de l’entreprise pour en faire plus.. Nous avons définitivement des jeux en développement et ils seront annoncés, c’est amusant de sortir des jeux. “

Remarquez que Newell préfère éviter tout indice sur les projets en cours et s’il y a plus de suites à Half-Life, Portal ou Left 4 Dead. “J’ai réussi à ne pas parler de telles choses pendant une longue période et continuez sans les commenter jusqu’à ce que nous puissions en discuter“.

Interrogé directement par Citadel, un nom qui figurait dans le code DOTA 2, Newell dépêche rapidement le sujet: «Nous avons beaucoup de noms de code, vous parlez de l’un d’entre eux? Je ne sais pas ce qu’est la Citadellequ’Est-ce que c’est Je veux être clair, en interne, nous avons beaucoup de noms différents et ils changent avec le temps. “

Citadelle: furtivité et stratégie?

Les indices de DOTA 2 indiquent que Citadel est lié à la furtivité, à l’IA pionnière et dispose d’une mini-carte aérienne qui utilise le moteur Source 2. Valve News Network, dédié aux nouvelles et aux rumeurs de l’entreprise , assure que ce n’est pas le grand projet de réalité virtuelle que Valve aura, mais que pourrait être un jeu de stratégie tactique.