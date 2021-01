Sony Playstation 5 :

La Commission européenne a condamné à une amende six grandes sociétés de jeux vidéo, dont Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax. La sanction entre tous équivaut à 7,8 millions d’euros et c’est en raison du blocage régional que tous exécutent sur leurs clés Steam, ce qui va à l’encontre des lois européennes.

Une amende pour blocage régional illégal des clés Steam

En d’autres termes, ces éditeurs ont généré des clés Steam qui ne pouvait être activé que dans certains pays de l’Union européenne, qui contredit le concept de création un marché numérique unique pour toute l’Europe.

De toutes ces entreprises, le seul qui a refusé de coopérer était Valve, il devra donc maintenant payer une amende de 1624000 euros. Au lieu de cela, Capcom a obtenu une réduction de pénalité de 15% pour sa coopération, jusqu’à 396 000 euros. De leur côté, Bandai Namco, Focus Home, Koch Media et ZeniMax ont réussi à réduire leur amende de 10%, chacun payant 340000 euros, 2888000 euros, 977000 euros et 1664000 euros respectivement.

“Plus de 50% des Européens jouent aux jeux vidéo“a commenté Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence.”L’industrie du jeu vidéo en Europe est évaluée à plus de 17 milliards d’euros. La sanction d’aujourd’hui contre les pratiques de blocage régional de Valve et de cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC rappelle qu’ils sont soumis aux lois européennes sur la concurrence et qu’il est interdit aux entreprises de restreindre les ventes à l’intérieur des frontières européennes. “

L’appel de Valve

Maintenant bien, Valve a publié une déclaration garantissant sa coopération avec la Commission européenne, une enquête qui a duré plus de sept ans et pour laquelle ils ont fourni toutes les informations et tous les documents demandés, c’est pourquoi ils vont faire appel de la sentence. Jusqu’à présent, la Commission européenne n’a fait aucune déclaration concernant la plainte de Valve.