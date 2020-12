Sony Playstation 5 :

Ebba Ljungerud, PDG de Paradox, a déclaré aux médias de Placera que ne s’attend pas à voir Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 au cours de la première moitié de 2021. La nouvelle est surprenante car ce n’est pas le premier retard du jeu, puisque était prévu pour le premier trimestre 2020 jusqu’à ce qu’il change de date deux fois de plus – il était également plongé dans une controverse sur le harcèlement sexuel de l’un de ses scénaristes, Chris Avellone-.

En août un nouveau délai pour assurer la meilleure qualité possible et les changements dans l’organisation, qui comprenait le concepteur narratif Brian Mitsoda et le directeur créatif Ka’ai Cluney, ce qui a surpris les personnes touchées. En octobre 2020, Cara Ellison – concepteur narratif – a annoncé qu’elle quittait le projet.

Tous ceux les changements de personnel, ainsi que la nécessité d’adapter le jeu à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X | S et à la pandémie COVID-19, ils reportent de plus en plus la sortie, et maintenant il semble qu’elle ne sera prête qu’après l’été.

Le retour d’un jeu culte

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un RPG qui se déroule dans un monde où règnent des guerres entre différents vampires. Trahisons, politique et action sont complétées par un système de jeu qui offre beaucoup de liberté pour le combat et l’exploration grâce à des capacités vampiriques, telles que la possibilité d’avoir une vision nocturne, d’escalader des murs ou de frapper avec force et grande vitesse. Dans cette suite, la taille de la ville a été améliorée et les décisions jouent un rôle encore plus important dans nos relations avec les autres personnages. Vous pouvez en savoir plus avec notre aperçu de Bloodlines 2.