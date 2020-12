Sony Playstation 5 :

Trouvez-en un Playstation 5 Ces jours-ci sans avoir à payer pour cela un prix beaucoup plus élevé que celui recommandé par Sony (en Espagne, 499 pour l’édition standard et 399 pour l’édition numérique) est difficile. Cependant, un utilisateur de Taiwn, Jin Wu, a pu acheter une PS5 d’occasion à un prix réduit. La raison, comme l’explique le joueur dans son compte Facebook, est que le l’acheteur d’origine de la PS5 ne voulait pas s’en débarrasser, mais il a dû le faire parce que le mensonge qu’il a dit à sa femme ne fonctionnait pas: il lui a dit que le l’appareil était un purificateur d’air, pas une console, selon DualShockers.

Wu cherchait sur différents réseaux sociaux une PlayStation 5 d’occasion avec peu d’espoir d’en trouver une qui n’avait pas été acquise par le les spéculateurs qui les vendent à des prix qui double et triple le recommandé. À sa grande surprise, il en a trouvé un qui n’était pas seulement pas plus cher que dans les magasins, mais moins cher que acheté neuf. La machine a été vendue par une femme qui, selon Wu, ne semblait pas avoir une grande idée du coût de la machine, et a arrangé avec elle un lieu et une heure pour faire l’échange.

加湿器 み た い な デ ザ イ ン だ な。

Apparemment, # PS5 semble avoir la fonction d’un purificateur d’air. # PlayStation5 #Playstation pic.twitter.com/LVU5npufMX— Hidetaka SWERY Skywalker (@ Swery65) 12 juin 2020

Cependant, ce n’est pas elle qui est venue au rendez-vous, mais son mari. Wu lui a demandé s’il l’avait vendu parce qu’il en avait acheté deux par erreur. Ce n’était pas le cas. J’ai expliqué que il a été forcé de vendre la console après que sa femme a découvert qu’il lui avait menti: Je lui avais dit que c’était un purificateur d’air, pas un système de jeu vidéo. “Je me suis tue après avoir vu le regard dans ses yeux”explique Wu sur son Facebook. “Je pouvais sentir sa douleur. Il semble que les femmes puissent encore faire la différence entre une console PS5 et un purificateur d’air.”

La spéculation PS5 atteint le crime organisé et les parodies dans les émissions d’humour

Spéculation avec PlayStation 5, qui a été lancée avec des unités très limitées uniquement disponibles pour ceux qui ont eu la chance d’en pré-commander une pendant la trois vagues de réservations uniquement dans les magasins numériques, il atteint des niveaux très organisés: a un groupe spéculatif affirme avoir acquis 2000 consoles pour les revendre à un prix plus élevé et au Royaume-Uni il y a gangs qui volent les camions qui portent des consoles. La situation avec la spéculation a atteint un point où le programme Saturday Night Live a diffusé un sketch parodique sur le sujet.