Sony Playstation 5 :

Famitsu a publié sa liste hebdomadaire de jeux vidéo et consoles les plus vendus au Japon, dans ce cas le correspondant à la période du 11 au 17 janvier. Comme c’est l’une des premières semaines de l’année, il y a peu de surprises dans ce classement et la plupart des données sont très similaires à celles de la semaine dernière.

Comme d’habitude, le jeu vidéo physique le plus vendu au pays C’était Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! avec plus de 100 000 exemplaires vendus, ce qui en fait plus de 1,6 million d’exemplaires vendus au Japon. Il est suivi des classiques de cette liste, tels que Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure ou Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, qui vient de dépasser la barre des 600000 vendus.

Les problèmes de stock PS5 et Xbox Series X / S continuent

Quant au matériel, nous avons, une semaine de plus, une liste dominée par Nintendo Switch, un écosystème dont les deux modèles ont vendu 170 691 consoles au total. La prochaine famille de consoles la plus vendue était PS5 avec un total de 7328 unités, suivi par PS4 avec 3422 consoles. Xbox Series X / S vendu 160 consoles. Selon Gematsu, et comme en Espagne, les deux consoles de nouvelle génération continuent d’avoir des problèmes de stock au Japon.

Les jeux vidéo les plus vendus au Japon du 11 au 17 janvier

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! (Konami. 19/11/20) 107 064 (1 617 601)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 20/03/20) 36 009 (6 553 618)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo. 18/10/19) 35397 (2237398)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo. 28/04/17) 26636 (3601699)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo. 12/07/18) 17099 (4109327)[NSW] Jeux de clubhouse: 51 classiques du monde entier (Nintendo. 05/06/20) 15295 (601384)[NSW] Minecraft (Microsoft. 21/06/18) 14 430 (1 774 814)[NSW] Splatoon 2 (Nintendo. 21/07/17) 11 640 (3 743 798)[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 05/10/18) 10069 (1797,617)[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company. 15/11/19) 9882 (3,929,246)

Consoles les plus vendues au Japon du 11 au 17 janvier

Switch 142748 (14789817) Switch Lite 27943 (3200965) PlayStation 5 6496 (230645) PlayStation 4 3405 (7743443) PlayStation 5 Digital Edition 832 (53629) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) 546 (1152567) Xbox Series X 143 (25180) Xbox Series S 17 (6 647) PlayStation 4 Pro 17 (1 575 565)