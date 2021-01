Sony Playstation 5 :

Famitsu a publié sa liste de jeux vidéo et consoles les plus vendus au Japon, cette fois celle correspondant à la période du 21 décembre au 3 janvier. Étant de deux semaines et coïncidant, comme en Espagne, avec les dates de Noël, les chiffres sur ces listes sont dans la plupart des cas beaucoup plus élevés que d’habitude.

Concernant les ventes de logiciels au Japon, le jeu vidéo le plus vendu ces deux semaines est redevenu Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban!, Le dernier opus de la saga à succès qui occupe la première place depuis sa sortie. Il est suivi des jeux habituels dans ces classements: Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Ring Fit Adventure Tout ce top 10 sont des jeux Nintendo Switch.

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! (Konami. 19/11/20) 459 243 (1 423 450)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 20/03/20) 202 132 (6 472 485)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo. 28/04/17) 152 052 (3 541 036)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo. 18/10/19) 129275 (2,157,719)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo. 12/07/18) 108 052 (4 068 039)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo. 30/10/20) 91336 (499156)[NSW] Super Mario Party (Nintendo. 05/10/18) 86 723 (1 774 663)[NSW] Minecraft (Microsoft. 21/06/18) 85 989 (1 740 451)[NSW] Jeux de clubhouse: 51 Classiques mondiales (Nintendo. 05/06/20) 85.027 (565.003)[NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo. 18/09/20) 70144 (525613)

Switch, encore une fois, la console la plus vendue au Japon

La chose la plus surprenante vient peut-être du côté matériel, c’est-à-dire Nintendo Switch a été la console la plus vendue au pays au cours de ces deux semaines, encore une fois, mais avec la particularité que vendu plus d’un demi-million d’unités entre son modèle normal et la version Lite. Il a déjà dépassé les 17,5 millions de consoles vendues au Japon.

La deuxième console la plus vendue était PS4, avec plus de 30000 unités entre ses deux modèles, suivi de PS5, qui a vendu plus de 23000 consoles pendant ces deux semaines. L’autre console nouvelle génération, Xbox Series X / S, a vendu un total de 339 unités. Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous:

Switch 467.051 (14.512.967) Switch Lite 123.243 (3.139.528) PlayStation 4 30.482 (7.733.236) PlayStation 5 18.129 (214.228) PlayStation 5 Digital Edition 5691 (51.554) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) 1372 (1.151.470) Xbox Series X 275 (24974) PlayStation 4 Pro 112 (1575530) Xbox Series S 64 (6584)