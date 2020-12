Sony Playstation 5 :

Les Sims 4 ont déjà plus de 6 ans depuis leur lancement en 2014, mais EA ne semble pas pressé d’annoncer Les Sims 5. Quelle est la probabilité que nous le voyions en 2021?

En septembre dernier, six ans se sont écoulés depuis le lancement des Sims 4 en 2014. C’est déjà, officiellement, la plus longue tranche de la série, car Les Sims 3 et Les Sims 2 ont duré cinq ans. Nous nous dirigeons cependant vers 2021, et il n’y a apparemment aucun signe que Les Sims 5 sortiront de sitôt.

En fait, le dernier pack d’extension, Les Sims 4: Snow Escape, la dixième extension majeure, vient de sortir, ainsi que de nombreuses mises à jour et autres extensions mineures, comme celle de Star Wars: Journey to Batuu.

Le dernier pack d’extension introduit non seulement de nouveaux éléments thématiques, mais ajoute également deux nouvelles fonctionnalités au gameplay, les modes de vie et les sentiments, qui ajoutent plus de complexité à la personnalité et aux relations des Sims. La section de construction a également été améliorée.

En outre, une mise à jour gratuite très demandée sera également publiée avant la fin de l’année, comprenant de nouveaux tons de peau plus réalistes. Et à l’avenir, il pourrait y avoir d’autres éléments qui améliorent la diversité du jeu, comme des fauteuils roulants et du mobilier adapté aux personnes handicapées. Dans une interview pour Games Radar, Le producteur des Sims, Graham Nardone, a expliqué qu’ils souhaitaient introduire ces éléments de manière respectueuse, sans en faire une fonction plus..

Ces types d’améliorations montrent qu’il existe encore des moyens d’améliorer l’expérience Les Sims 4 avec un contenu substantiel, ce qui est rassurant pour les fans après l’accueil beaucoup moins favorable du contenu Star Wars sorti l’été dernier.

Interrogé sur l’avenir de la franchise, Nardone évoque «un vaste et diversifié de sujets et de fonctionnalités que nous pourrions couvrir» dans Les Sims 4. «Je pense que tout cela montre que nous pouvons faire beaucoup plus avec ce titre, et nos joueurs ont soif de nouveau contenu. “

D’après ses propos, il semble que Les Sims 5 soit encore loin. Ou du moins, ce n’est pas la priorité d’EA, qui préfère continuer à exploiter Les Sims 4. Et ce ne sera pas parce que la communauté ne rêve pas d’un Sims révolutionnaire, adaptant des éléments du monde ouvert et présentant des voitures et d’autres bâtiments à explorer à l’intérieur.

Cependant, tant que Les Sims 4 ne présentent aucun symptôme d’épuisement, EA et Maxis ne se précipiteront pas pour une nouvelle tranche … en particulier après le mauvais accueil que les Sims 4 ont eu à son lancement précisément parce qu’il est sorti trop tôt (Il a fallu des mois pour mettre les piscines!).

Nous vous expliquons comment utiliser la manette PlayStation 4 pour payer pour jouer à vos jeux informatiques.

Le lancement des nouvelles consoles ne va pas non plus inciter EA à proposer un nouvel opus, car les versions PS4 et Xbox One sont compatibles dans leurs successeurs. Dans les plans officiels partagés par EA pour l’exercice financier entre avril 2021 et mars 2022 Ils répertorient six nouvelles versions, et aucune d’entre elles n’est un nouveau Sims.

Les choses les plus déshonorantes et les plus discutables que vous puissiez faire dans Les Sims

Bien sûr, si EA Games constate que Les Sims 4 et ses extensions continuent de bien fonctionner, ils ne précipiteront pas une suite. Non pas que ce soit quelque chose de nouveau dans cette génération. À la fin, N’avons-nous pas joué la même GTA depuis sept ans maintenant? Et six ans à jouer le même Mario Kart, sans que les ventes de l’un ou de l’autre n’en souffrent le moins?

Ce sont les disques durs externes les plus performants d’Amazon Espagne dans différentes capacités de stockage.

Cependant, avec plus de six ans derrière lui (et sur le point d’avoir sept ans si Les Sims 5 ne sort pas avant septembre de l’année prochaine), il deviendra de plus en plus difficile de comprendre le refus d’EA et de Maxis de publier une suite. , vous permettant de vous reconnecter avec de nouveaux joueurs avec de nouvelles fonctionnalités. Le succès d’Animal Crossing New Horizons montre que les jeux de simulation et de vie restent extrêmement populaires … et encore plus dans un monde post-Covid.